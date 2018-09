'Ispričala sam se roditeljima, ali nismo mi krivi za pucnjavu'

U Osnovnu školu Vukomerec u Zagrebu vratila se većina učenika. U četvrtak i petak nisu išli zbog incidenta koji se dogodio između dvije romske obitelji. U srijedu navečer pucali su jedni na druge ispred same škole.

Roditelji su rekli za 24sata da i dalje ne znaju je li sigurno pustiti djecu na nastavu, ali se nadaju da takvih incidenata neće biti u budućnosti.

Ravnatelj nije bio raspoložen za izjave. Školu štiti više policajaca, kao i oni u civilu.

Foto: Pixsell

Sarajka Zahirović, majka obitelji upletene u događaj, rekla je kako se u više navrata ispričala roditeljima i djeci za incident, no da njihova obitelj nije ništa kriva i da ako treba, preselit će se u Split. Zahtjeva da im Milan Bandić osigura sigurnu kuću tamo.

- Mi ćemo skloniti, i moja djeca idu u ovu školu i ja bih se bunila da netko puca. I ja bih se bunila. S našeg balkona nisu pucali i to će svatko reći. No, svatko svoju priču tjera, i novinar i policija. Da je policija bila kako treba ne bi se ovo dogodilo. 10 minuta sam zvala policiju da čekaju zasjedu, da će doći tu i da će pucati, a oni su se okrenuli i otišli u kafić i nisu vjerovali - ističe.

I njezin sin je istaknuo da nitko od članova obitelji Zahirović "nije išao zlonamjerno".

- To je bilo krivo vrijeme i krivo mjesto. Oni su došli nas napasti. Oni su se branili, oni su ušli čak u kuću, zamislite da se nisu branili, pa masakr bi napravili. Policija ni tužiteljstvo ne zna, ali imam video da su mog mamu, tatu i djecu napali i doslovno zarobili u kuću - tvrdi i dodaje da više članova ide u OŠ Vukomerec i da neće ići ni narednih dana na nastavu.

- Bandić nije naš kum, to je od Osmanovića kum. Novine su objavile da su oni ugroženi, to je greška. Vidite što se događa, svakih 10 minuta, sat vremena, netko dolazi. Nemamo mira ni sahraniti svog tatu. Tražio sam policijsku postaju osiguranje da sahranimo tatu jer se bojimo Osmanovića. To ne rade samo nama obitelji Zahirović nego svim Romima, imamo milijun svjedoka i poruka koje to dokazuju. Razbijaju groblja, pišaju po grobovima i traže novce da to ne rade - objasnio je Zahirović te istaknuo da je razlog sukoba između dvije obitelji to što je njegova sestra ukrala tekstilnu robu vrijednu 4000 eura, no tvrdi da je sve vraćeno.

- Mi smo kompletnu robu vratili gospodinu Osmanoviću, moj tata je ispred policije to vratio. On je to sad iskoristio i ponovno je tražio 4000 eura navodno da mu je još netko prije toga dva puta ukrao robu i da je to bio netko od moje obitelji - tvrdi Zahirović.