'Ispričavam se Jandrokoviću za uvrede, za ostalo ne. Udaraju na demokraciju, uvode tiraniju'

Naš Ustav priznaje 22 nacionalne manjine i po tome smo vjerojatno europski rekorderi. Po zadnjem Popisu stanovništva pripadnika nacionalnih manjina je 240.000, srpske najviše - 132.900. Vijeća nacionalnih manjina se financiraju iz lokalnih i Državnog proračuna, a sada su im podijeljena sredstva u 20,6 posto većem iznosu, kazao je za saborskom govornicom predsjednik Suverenista Marijan Pavliček.

S podržavanjem rada nacionalnih manjina nema problema, naglasio je, jer smatra da su bogatstvo jedne države, no nije mu normalno da država financira one koji državu i blate.

- 600.000 eura Vlada, odnosno Savjet za nacionalne manjine, je dodijelio Novostima u vlasništvu Srpskog nacionalnog vijeća, koje se ismijava sa svim vrijednostima Domovinskog rata, temeljnim vrijednostima, ismijava Katoličku crkvu, branitelje, akciju Oluja... Je li to satira koju plaća država? Plaćati ovakve gnjusne tekstove pa mi nismo normalna država. S druge strane, sve hrvatske udruge u Srbiji dobiju manje od jednih srpskih Novosti, sramota, pa koliko vrijede ruke Milorada Pupovca u ovoj hrvatsko-srpskoj trgovačkoj koaliciji - pitao je.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak osvrnuo se na incident koji se dogodio prošlog tjedna u sabornici kada su on i zastupnik Suverenista Željko Sačić vikali na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, unosili mu se preko predsjedavajućeg stola u lice dok ih je pridržavala saborska straža.

- Htio bih se ispričati, ali ne bih htio da ta isprika bude krivo shvaćena, gospodinu Jandrokoviću zbog osobnih uvreda koje sam mu uputio, posebno zbog toga jer on mene nije osobno uvrijedio. On je, naime, uvrijedio, hrvatsku demokraciju. Zbog toga mu se ispričavam, ali ne zbog ovog drugog dijela. Naime, sudeći po statistikama, neki od vladajućih koriste položaj moći da bi demokraciju puzajući pretvorili i tiraniju i jednoumlje - istaknuo je dodavši kako se on nije ni javio za riječ, a dobio je u rekordnom roku, i to za vrijeme stanke, nekoliko stegovnih mjera.

- To nije bilo korektno, to je udar na demokraciju. Prema statistici, u 6. sazivu Sabora je bilo ukupno 87 mjera, a u ovom, koji nije još gotov, to je naraslo na 4620. Ušutkavaju se zastupnici i to se u Poslovniku mora promijeniti. Nitko tu nikoga nije birao da bi šutio, a na perfidan način vladajuća većina zabranjuje i lijevoj i desnoj oporbi govoriti. I sad sam ja preko noći postao heroj desnice jer sam branio Sačića i "Za dom spremni", što uopće nije istina, ja sam branio pravo govora i bio sam iziritiran tonom s kojim si netko daje za pravo docirati - poručio je Beljak naglasivši kako je najviše stegovnih mjera zaslužio dobiti upravo onaj tko ih je i dao.

- I to nije demokracije, to je uvod u tiraniju. Da li će netko govoriti "Za dom spremni", to je stvar demokracije i slobode. Slažem se s kolegom Pavličekom da država ne bi trebala plaćati blaćenje hrvatske države, ali će birači odlučiti tko je u pravu, tko ne, a postojećim Poslovnikom i samovoljom vladajućih se zabranjuje govoriti - rekao je.

Najčitaniji članci