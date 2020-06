Mlađima od 20 dva puta manje šanse za zarazu korona virusom

<p>Novo istraživanje potvrdilo je da je dob važan čimbenik kod covida-19 te da mlađi od 20 godina imaju dva puta manji rizik da obole od starijih od 20 godina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Uz to, udio pacijenata koji razviju simptome bolesti iznosi 21 posto u dobnoj skupini od 10 do 19 godina, dok se kod starijih od 70 godina penje na 69 posto, po istraživanju čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nature Medicine.</p><p>Čini se da ti rezultati pokazuju da bi „mjere koje ciljaju djecu mogle imati relativno slab učinak na smanjenje transmisije” novog koronavirusa, zaključuju autori istraživanja, u vrijeme dok se u mnogim zemljama vode žustre rasprave o ponovnom otvaranju škola nakon karantene.</p><p>Istraživanje su proveli znanstvenici Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu koji su razvili matematički model na osnovi dobi koristeći podatke iz šest zemalja – Kine, Italije, Japana, Singapura, Kanade i Južne Koreje.</p><p>Znanstvenici su također simulirali epidemije covida-19 u 146 glavnih gradova širom svijeta i zaključili da bi očekivani broj zaraženih, bez kontrolnih mjera, varirao ovisno o dobi populacije. Što je prosječna dob stanovnika viša, to je viši broj zaraženih po stanovniku.</p><p>Mnoga znanstvena istraživanja pokazala su da su djeca manje podložna covidu-19 od odraslih, a još se ne zna zašto.</p>