Ispunili dužnost: Raspudići predali imovinske kartice

Supružnici su u svoje imovinske kartice naveli kako posjeduju stan od 115 kvadrata u Zagrebu vrijedan milijun i pol kuna. Na štednji Selak Raspudić ima 105 tisuća, a njezin suprug 120 tisuća kuna...

<p>Novopečeni zastupnici i bračni drugovi koji su u ovaj saziv Hrvatskog sabora došli s liste Mosta, ispunili su zakonsku dužnost i predali imovinske kartice Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.</p><p>U njihov kućni budžet mjesečno će se sliti više od 30 tisuća kuna, s obzirom na to da Mariji Selak Raspudić saborska plaća iznosi oko 16.500 kuna, a Nini Raspudiću nešto manje od 16 tisuća. Oboje su prije Sabora radili kako docenti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.</p><p>Uz to, Selak Raspudić mjesečno zaradi još sedam tisuća kuna kao konzultantica. Supružnici su u svoje imovinske kartice naveli kako posjeduju stan od 115 kvadrata u Zagrebu vrijedan milijun i pol kuna.</p><p>Voze Volvo V50 iz 2009. procijenjen na 50.000 kuna u vlasništvu Nine Raspudića, piše <a href="https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/bracni-par-raspudic-predao-imovinske-kartice-uz-saborsku-placu-selak-raspudic-i-dodatno-zaraduje-a-suprug-je-vise-ustedio-20200901?fbclid=IwAR1JqlTsE8zgsWMWunth9IfIvs1J23KGwsT5Eo9GYlYXiM8ErKU7rLWgM_k" target="_blank">Tportal</a>.</p><p>Na štednji Selak Raspudić ima 105 tisuća, a njezin suprug 120 tisuća kuna. Otplaćuju i kredit od pola milijuna kuna dignut 2017. s mjesečnom ratom od 4525 kuna.</p>