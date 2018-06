Ispunio joj želju, demografija je tema na sjednici idućeg tjedna

Sljedeći tjedan na sjednici Vijeća za demografsku revitalizaciju na stol će biti stavljeno sve što se do sada napravilo i što želimo napraviti, a razmotrit ćemo i sugestije predsjednice upućene Vladi, najavio je u srijedu na Vladi premijer.

Istaknuo je kako se o sazivanju sastanka prethodno dogovorio s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović. Prošlo je dva tjedna otkako je objavila svoje mjere koje su odmah naišle na kritike jer, primjerice, samo jedna od njih - univerzalni dječiji doplatak - “teži” barem pet milijardi kuna.

- Te njezine mjere su ‘bolje je da je dobro nego da je loše’. Protiv njih ne možete reći ništa loše, ali njihova provedivost je upitna. Ono što je sigurno jest da se te mjere ne mogu provesti niti u nekoliko godina, a kamoli mjeseci jer ovaj problem traje nekoliko desetljeća - kaže politički analitičar Žarko Puhovski. Zbog toga smatra da će ovo biti samo jedan od sastanak bez konkretnih zaključaka.

- Vjerujem da će neke segmente tih mjera Plenković uzeti u obzir, samo za ‘mir u kući’ pa će se to razvlačiti razmatranjima. No ovome problemu treba ozbiljno prići i trebaju postaviti pitanje po čemu se 2018. razikuje od ‘70. godina prošlog stoljeća, kad su očevi odlazili raditi u inozemstvo, a sad odlaze cijele obitelji. To je pitanje socijalne atmosfere, socijalnih razlika i socijalnih kriterija, a to su jako apstraktne stvari. To ljudi na vlasti teško razumiju, no da bi se ozbiljno uhvatili u koštac s tim problemom, moraju i početi od tih apstraktnih stvari - smatra Puhovski naglašavajući da će uz najbolje mjere trebati godine i godine da se ovaj problem riješi.

Premijer je sastanak najavio nakon što je Vlada Ministarstvu za demografiju dala suglasnost za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna u idućoj godini za sklapanje ugovora ukupno vrijednih 50 milijuna kuna za sufinanciranje projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama tj. dječjim vrtićima.