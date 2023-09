Ispunjavanje imovinskih kartica zadaje im glavobolju: 'Ima nejasnoća, treba to prilagoditi'

Mene su razapinjali dva dana jer nisam prijavila rashod, dakle, da plaćam stanarinu 580 eura, s tim da sam ja odmah rekla da je greška i poslala sam ispravak. Samu sebe sam prijavila Povjerenstvu odmah ujutro nakon što me novinar obavijestio da treba i rashod prijavljivati u imovinsku karticu, mada time ne stječeš imovinu, a sada vidimo s druge strane, HDZ-ove, da redovito ne prijavljuju prihode, odnosno imovinu koju imaju, kazala je Sandra Benčić komentirajući još jedan "fail" u ispunjavanju imovinskih kartica.

Medved nije upisao u imovinsku karticu suvlasništvo nad oranicama, livadama i pašnjacima

Naime, otkriveno je kako sad, pak, ni ministar branitelja, a ujedno i potpredsjednik Vlade, Tomo Medved svoju nije ispunio kako treba. Nije upisao suvlasništvo nad 15 nekretnina u katastarskoj općini Cetingrad kod Slunja, a riječ je o 11 oranica, dva pašnjaka i dvije livade u kojima ima suvlasničke udjele s ostalim članovima obitelji. I on je, kaže baš kao i Benčić, napravio previd i nenamjernu pogrešku.

- Imamo Grlić Radmana koji nije prijavio 2 milijuna eura prihoda od dividende i to, pazite, od tvrtke koja je monopolist i koja posluje s državom i te je novce, u velikom dijelu, zaradila od države. A sada vidimo da i ministar Medved nije prijavio određenu imovinu - dodaje Benčić.

Novi fijasko još jednog dužnosnika koji nije dobro ispunio karticu otvara pitanje da li ju je zaista toliko teško ispuniti, da li je zaista toliko komplicirana, ili se neke stvari namjerno skrivaju. Benčić, nakon što su 24sata otkrila da nije upisala najamninu za unajmljeni stan u kojem živi s obitelji, dok onaj u svom vlasništvu iznajmljuje, ističe kako bi obrazac koji ispunjavaju trebalo prilagoditi.

- Moram tu reći, obzirom na to da sam se zbilja pitala kad ja nisam upisala rashod za stanarinu, a znam da sam ga htjela, no nisam skužila gdje bi on mogao reći, da taj obrazac, barem za obaveze, nije prilagođen onim kategorijama koje sve tamo imamo. Recimo, evo, za najam imate kategoriju najma, ali pitanja koja vas pitaju pod time su iznos glavnice, kamatne stope, broj rata, trajanje ugovora... tako da zaista nemate upisati ono što najam podrazumijeva i u tom smislu možda treba unaprijediti taj obrazac. Treba ga prilagoditi kategorijama. Ne možete imati ista pitanja za kredit pa i za najam jer onda zaista ne možete upisati te podatke, odnosno, nemate ih kako upisati pa morate improvizirati. Što da napišem pod "glavnica", što mi je glavnica kod stanarine, ili pod "kamata", što da napišem kakav mi je broj rata? Pa ne znam kolike su mi rate, nemam rate, mogu napisati kolika mi je mjesečna stanarina, koliko ću je mjeseci plaćati, to ne znam, to nitko ne zna - poručila je.

'Moram priznati da je dosta komplicirano'

Da je imovinsku dosta komplicirano ispuniti, priznaje i predsjednik Suverenista Marijan Pavliček.

- Ja sam zadnji put u dva ili tri navrata morao kontaktirati Povjerenstvo za sukob interesa kako bih dobio upute za određene stvari jer ima dosta nejasnoća. Ali, OK, ljudi su susretljivi, dobio sam odgovor u roku 24 sata. Koliko znam, nisam zaboravio ništa, nemam nekretnina u tom broju da bih ih mogao zaboraviti - rekao je.

'Svakome se može dogoditi greška, ali se ne može dogoditi da zaboravite 2 milijuna ili 10-ak oranica'

Svakome se može dogoditi pogreška, kaže šef Mosta Božo Petrov, ali je problem, dodaje, kada se dogodi poplava pogrešaka.

- Onda to pokazuje koliko neozbiljno doživljavate funkciju položaja na kojoj se nalazite, koliko imate manjka odgovornosti i koliko zapravo ne poštujete institucije, koliko vas nije briga. Svakome se pogreška može dogoditi, no ne može se dogoditi da zaboravite dva milijuna eura ili 10-ak oranica - poručuje ističući kako imovinsku karticu nije teško ispuniti.

- Meni je ovo više odraz nebrige, nepoštovanja, jedne potpune ignorancije institucija o kojima bi ministri, oni koji obnašaju najviše dužnosti u državi, trebali prvi voditi računa i pokazivati svojim primjerom koliko im je stalo do institucija i zašto su institucije bitne. Jer jako je bitno pokazati transparentno čega ste vlasnici da vas se slučajno ne bi dovodilo u situaciju da vam netko prigovara kako ste nešto stekli na kriminalan način - istaknuo je.

Imao je i on, prisjeća se, jednu pogrešku.

- Nešto sitno, ali ništa posebno. Kažem, svakome se može dogoditi, ali ne može vam se dogoditi da zaboravite... Ja spadam u onaj prosjek Hrvatske koji nema bogatu rodbinu i nema imovinu da se ne može sjetiti što sve ima. Imam, hvala dragome Bogu na onome što imam, ali, kažem vam, meni je sve ovo odraz neozbiljnosti, neodgovornosti i netransparentnosti i problem je što ovo nije iznimka nego je postalo pravilo - kaže Petrov.

Grešaka u imovinskoj kartici imao je i on, kaže čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

- Naravno da se dogodi previd. Nije teško ispuniti taj dokument, ali treba odvojiti vrijeme, prikupiti dokumentaciju i popuniti i onda to ide lako, iako traje. Ali većina dužnosnika tome pristupi na brzinu, paušalno, u posljednji tren i onda se događaju previdi. Treba napraviti distinkciju kada dođe do previda i zaboravi se upisati vrijednosti pet tisuća nečega, a drugo je "previd" kada se ne upiše dividenda od 2,1 milijuna eura i sakrijete to od javnosti. Pogotovo jer je riječ o firmi koja posluje s državom, to je za mene trebala ostavka davnih dana - kaže.

U slučaju Medveda misli da je došlo do omaške.

- Što se ministra Medveda tiče, mislim da ima jako puno grijeha kada je riječ o neprocesuiranju ratnih zločina i urušavanju vrijednosti Domovinskog rata, međutim, taj prekršaj ipak je na razini omaške, previda i nedovoljnog posvećivanja pažnje imovinskoj kartici. Koliko sam vidio, riječ je o nasljedstvu i ništa nije sporno, ali je definitivno propust, no, ne mislim da su u pitanju inkriminirajuće radnje kažnjivim zakonskim kaznama i nešto od velikog značenja za širu javnost - rekao je.

'Ima stvari koje nisu dobro definirane'

Da dosta stvari u popunjavanju imovinske kartice nisu dobro definirane, smatra SDP-ov Arsen Bauk.

- Što se tiče težine ispunjavanja imovinske kartice, očito je nekim kolegama teško jer ima dosta stvari u kartici koje nisu definirane. Ja tome pristupam s povećanim oprezom jer nikad ne znam ima li još nešto što nisam bio svjestan da treba upisati. Prijavio sam sve što imam jer je moja imovinska kartica uvijek bila pod povećalom, ne zbog propusta, nego zbog toga što piše u njoj - istaknuo je.

Većinu podataka koji se upisuju u imovinsku karticu, dodaje, država već ima.

- Bilo bi puno jednostavnije da se stvari izlistaju iz državne evidencije i da se traži da se to potvrdi i ako postoji nesrazmjer da se za to da objašnjenje. U slučaju kolegice Benčić, pod formulacijom "ostale obveze", s dugovima, jamstvima i ostalim obvezama, doista je nejasno o čemu se radi jer i ugovor za telekom je višegodišnja obveza, kao i školarina ili stanarina za dijete koje može biti veći iznos od onoga što je Benčić deklarirala da plaća također je obveza. Povjerenstvo bi trebalo dati racionalno objašnjenje zašto su neke obveze obveznije od drugih obveza - kaže Bauk.

Govoreći o imovinskoj kartici ministra Medveda, SDP-ov zastupnik nenavođenje suvlasništva nad livadama, pašnjacima i oranicama ocjenjuje kao propust, ali nikako ne u razini onoga što je napravio ministar Grlić Radman.