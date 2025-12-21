Istarska policija traži dvojicu koji su bacili petarde na Indijca, napali ga i oštetili mu kacigu

Policija je zabilježila još jedan napad na stranog državljanina s reguliranim boravkom u Hrvatskoj, ovoga puta u Puli.

Kako je izvijestila istarska policija, dvojica nepoznatih počinitelja su 19. prosinca oko 16 sati, kod trgovačkog centra na Stoji, bacila petarde na 22-godišnjeg državljanina Indije s reguliranim statusom na području Hrvatske. To im nije bilo dosta pa su ga i fizički napali pri čemu su mu oštetili kacigu. Indijski državljanin je zadobio vidljive ozljede, ali je odbio liječničku pomoć.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima.