Indijac (22) je u napadu kod trgovačkog centra na Stoji zadobio vidljive ozljede, ali je odbio liječničku pomoć. U Hrvatskoj ima reguliran status
NAPAD U PULI
Istarska policija traži dvojicu koji su bacili petarde na Indijca, napali ga i oštetili mu kacigu
Čitanje članka: < 1 min
Policija je zabilježila još jedan napad na stranog državljanina s reguliranim boravkom u Hrvatskoj, ovoga puta u Puli.
Kako je izvijestila istarska policija, dvojica nepoznatih počinitelja su 19. prosinca oko 16 sati, kod trgovačkog centra na Stoji, bacila petarde na 22-godišnjeg državljanina Indije s reguliranim statusom na području Hrvatske. To im nije bilo dosta pa su ga i fizički napali pri čemu su mu oštetili kacigu. Indijski državljanin je zadobio vidljive ozljede, ali je odbio liječničku pomoć.
Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku