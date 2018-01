Iste čizme, narukvica i slušni aparat: 'Čekamo DNK analizu'

Karlovačka policija potvrdila je da su kosti koje su u nedjelju pronašli lovci u Tržiću Tounjskom ljudske, no još je prerano reći jesu li pronađeni ostaci tijela mlade Francuskinje nestale na ljeto 2014. jer to tek treba utvrditi Zavod za sudsku medicinu u Zagrebu, a HGSS tvrdi da je taj prostor do nedavno bio na kartama minski sumnjivog prostora.

Zamjenik načelnika karlovačke Policijske uprave Darko Bratić rekao je Hini da su tvrdnje kako je pronađeno tijelo mlade Francuskinje Anne-Cecile Pinel nestale u tom kraju 2014. "za sada samo pretpostavke".

"Utvrđujemo identitet preminule osobe. Vidjet ćemo jesu li ove pretpostavke ispravne, jer tek treba izvršiti usporedbu DNA analize izuzete s kostura s DNA uzorcima iz naše DNA zbirke. Za sada ne znamo o kome je riječ", rekao je Bratić. Kazao je da je obdukcija ljudskih ostataka na Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu obavljena te da se čeka DNA analiza.

Predsjednik Lovačkog saveza Karlovačke županije Vinko Pavlić rekao je Hini da je grupa od sedam lovaca predvođena Krešom Otićem, predsjednikom Lovačkog društva Srnjak iz Tounja, pronašla ljudske kosti i o tome su obavijestili policiju. Kako je sve preuzela ogulinska policija oni dalje ništa ne znaju niti je zgodno da pričaju. Tijelo je, kažu, pronađeno usred napuštenog sela uz jedan put.

Kostur je pronađen u Tržiću Tounjskom koji je kilometar i pol udaljen od Tržića Primišljanskog gdje se ljeti tradicionalno održava festival psihodelične glazbe Momento Demento, a na kojem je 2014. bila Francuskinja Anne-Cecile Pinel, kojoj se tada u dobi od 23 godine gubi svaki trag. Ni višekratne potrage velikog broja ljudi, policije, HGSS-a, ronioca, lovaca pa i roditelja i prijatelja nestale djevojke, nisu urodile pronalaskom.

Pročelnik HGSS-ove Komisije za tehnike spašavanja i školovanje kadrova Dubravko Butala je rekao da su pretraživanja zaista bila sveobuhvatna, ali da je prostor na kojem je ovo tijelo pronađeno na kartama HGSS-a tada bilo obilježeno kao minski sumnjiv prostor, o čemu imaju dokumente i karte Hrvatskog centra za razminiranje.

"Mi još sada ne znamo o kome je riječ, je li to doista tijelo Francuskinje za kojom smo tragali, ali mogu reći da tražeći nju nismo dozvoljavali da se ulazi u minski sumnjivi teren, jer za neizvjestan ishod pretrage nisam dozvolio da se riskiraju životi naših ljudi. Tamo gdje su postojale table o minskoj opasnosti mi tamo nismo ulazili, ali smo imali pretragu iz zraka, helikopterom", rekao je Butala i pozvao se na podatke i snimke HCR-a, koji se i sada mogu naći na njihovim stranicama.

Uz kostur su pronađene crne čizmice kakve je imala Anne-Cecile, slušni aparatić kakav je nosila te narukvica-ulaznica za festival Memento Demento oko ruke, javlja Dnevnik.hr.