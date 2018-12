'Istina, ošamario sam je, ali joj nisam lupao glavom o asfalt...'

Šime L. (26), osumnjičen da je u petak ujutro verbalno i fizički napao djevojku pred noćnim klubom u Viškovu, ostaje i dalje u pritvoru, a presuda još nije donesena, ona bi mu trebala biti izrečena na raspravi u ponedjeljak. Na ročištu u nedjelju iskaz je dala napadnuta djevojka, ali i napadač.

[video: 1202876 / Privođenje mladića (Šime L.) iz Rijeke koji je napao djevojku ispred noćnog kluba.]

Neslužbeno se saznaje da je okrivljeni Šime L. u svojoj obrani izjavio kako je istina da je bilo svađe, da je možda izrekao koju riječ previše, priznavši i da je ošamario djevojku. No, pred sucem prekršajnog suda tvrdio je da cijeli slučaj nije bio baš toliko nasilan, kategorički odbacujući tvrdnje da je glavom djevojke udarao o tlo, javlja Novi list.

Objašnjavao je da je u slučaju bio značajan upliv alkohola, da su svi pili, te da su u incidentu »drugi skočili« na njega.

– Danas bi trebali biti ispitani još neki svjedoci, radi rasvjetljavanja okolnosti događaja – kazao je odvjetnik.

Službeno okrivljen da je ošamario djevojku

Iako se navodilo kako je 26-godišnjak udarao glavom djevojke o asfalt, pa su na temelju takvih teza stizala i oštrija reagiranja zašto policija napadača ne progoni kazneno, već samo prekršajno, Šime L. se ipak ne tereti za tako grubi napad.

Službeno je okrivljen da je ošamario djevojku, »udario otvorenim dlanom, pa je ona pala na nogostup«. Policija ga sumnjiči, kako je to i izvijestila u svom priopćenju, da se to dogodilo nakon što je u petak rano ujutro remetio javni red i mir u noćnom klubu, te se pritom naročito drsko i nepristojno ponašao prema četiri djevojke u dobi od 19 do 23 godine, a jednu od njih, 19-godišnjakinju, lakše ozlijedio.