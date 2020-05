Istog trena bih osudio one koji u mojoj blizini veličaju Pavelića

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro kaže kako ne postoji šansa da do izbora u njegovu timu bude i Tomislav Karamarko, jer smatra da to nije dobro za njega ni za pokret. Smatra i da je Andrej Plenković ukrao Hrvatima pravo na demokratske izbore, ali i otkriva da više nema ništa s parkingom preko puta bolnice Merkur jer se početkom tjedna riješio svojeg poslovnog udjela.

Express: Propali su pregovori s Mostom, Ninom Raspudićem, a preko posrednika dobili ste odbijenicu od Željke Markić. Smatrate li to osobnim porazom jer ipak niste uspjeli dogovoriti šire okupljanje desne koalicije za izlazak na izbore?

Ne bih koristio baš tako teške riječi. Rekli smo na početku da ćemo pokušati napraviti nemoguću misiju, odnosno objediniti uvjetno rečeno desnicu i desni centar. Razgovarali smo sa svima vrlo otvoreno i pošteno, a pritom smo se oslanjali na postojeće političko stanje, ankete i procjene, ali upravo kod procjena dolazi do problema. Bitan je omjer, a uvijek su oni koji su s druge strane mrvicu nerealniji u odnosu na one koji traže partnere. Most je odlučio ići svojim putem i neka im Bog da zdravlja. Želim im svaku sreću. To što se nismo dogovorili ne znači da moramo biti protivnici. S Raspudićem isto nije ništa propalo. Imali smo vrlo korektne razgovore, a koliko sam shvatio iz razgovora, on možda neće ni ići u daljnju političku utakmicu. Od Željke Markić nisam dobio odbijenicu jer s njom nisam razgovarao niti imam njezin broj.

Da raščistimo do kraja, na novinarsko pitanje razgovaram li s gospođom Markić odgovorio sam da osobno nisam, ali da znam kako su neki od mojih ljudi s njom i inače u kontaktu, no da nemam nikakvu povratnu informaciju uz poruku da su na ovu političku platformu svi dobrodošli.

Express: Postojala su očekivanja da ćete okupiti desnicu?

Imperativ su stvarali uglavnom mediji koji se kače za mene tako da kad je netko sa mnom, onda taj ne valja i ekstremna je desnica, a čim se makne, onda je OK. Zašto mene uopće guraju u ekstremnu desnicu? Je li to zbog ‘Ne dirajte mi ravnicu’, ‘Milo moje’ ili ‘Sude mi’? Tko god je sa mnom problem je i proglašava ga se ekstremnom desnicom. Kad netko otiđe od mene, postaje prihvatljiv i daje mu se prostor kako bi se dokazalo da sam ja i dalje ekstremna desnica s kojom se ne može. Možda je to zbog mojega stava o postrojbama HOS-a iz 1991. godine. Nisam još nikoga vidio oko sebe da dolazi i veliča Antu Pavelića i NDH. Takve bih istog trenutka osudio, izbacio i više nikad ne bi sjedili sa mnom za stolom. Ne zanimaju me ni drug Tito ni Ante Pavelić i siguran sam da oko mene nema ljudi koji bi veličali nekoga od ove dvojice zločinaca. Za mene je ishodište Domovinski rat, iako neki ljudi taj rat žele relativizirati. On je hrvatska svetinja, ostvarenje stoljetnog sna hrvatskog naroda i tu sam nepopustljiv.

Express: Spomenuli ste HOS, što biste vi napravili sa spornim pozdravom za koje je Vladino povjerenstvo utvrdilo da je protuustavan, ali dopustiv u iznimnim situacijama?

Oni koji tvrde da je od 1941. do 1945. godine pod tim pozdravom počinjeno zlo su u pravu, no ne može se osporiti ni da je pod pozdravom “Smrt fašizmu, sloboda narodu” isto tako počinjeno puno zla, i to ne samo u spomenutom periodu, nego od 1945. pa do ‘90-ih godina. Rekao sam i prije da trebamo postići konsenzus i oformiti međunarodnu komisiju koja će nam objektivno pomoći da dođemo do istine. Tu istinu tad trebamo prihvatiti i s njom živjeti dalje okrenuti budućnosti, kao što je, primjerice, to bio slučaj u Poljskoj i Rumunjskoj. Istodobno, insignije HOS-a su insignije regularnih postrojbi Hrvatske vojske.

Express: Vratimo se na Most. Je li točno da su tražili osam mandata?

Bilo bi nepristojno izlaziti s brojkama. Recimo samo da su podaci i brojke koje kruže u javnosti, a koji su izašli iz ‘neovisnih izvora’, vrlo blizu istini. Nismo se razišli na ideologiji. U razgovorima je ispadalo da mi moramo preuzeti tzv. sinergijska mjesta, dok su oni tražili relativno sigurne sinekure. No Domovinskom pokretu nisu u interesu trakavice ni cirkus. Malo buke Mostu očito odgovara jer su svjetla političkih reflektora uperena u njih.

