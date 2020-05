Bernardić, Plenković, Škoro i Petrov kažu da su za debatu

Iako su mnogima od nas još uvijek svježe debate s predsjedničkih izbora koje su, vjeruju mnogi, na kraju presudile bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović, uskoro nas očekuju nove televizijske debate. Točnije - barem jedna.

Naime, RTL javlja da je Davor Bernardić zagrijan za debatu, iako, smatra komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić - to mu neće biti najpametniji potez.

- Ja bih rekla da je to veliki, veliki komunikacijski promašaj predsjednika SDP-a. Prije svega on je trebao reći da mi ne biramo premijera, mi biramo saborsku parlamentarnu većinu koji će onda nominirati svog kandidata za premijera. Činjenica je da je premijer Plenković koji je prije svega u poziciji premijera, dakle, on dolazi iz pozicije autoriteta s jedne strane, a s druge strane on je apsolutno komunikacijski superioran gospodinu Bernardiću, objasnila je Mamić za RTL.

Premijer Andrej Plenković još uvijek nije izričito pristao na debatu, ali iz HDZ-a kažu da je on apsolutno - 'za'.

- Uvijek sam spreman odazvati se na sučeljavanje, građani trebaju dobiti odgovor za sve ono što ih čeka u budućnosti, rekao je pak Božo Petrov nakon što mu se već danima stranka opasno osipa.

Iz Domovinskog pokreta Miroslava Škore potvrdili su da je i njihov 'šef' spreman za debatu.

- Miroslav Škoro je spreman na sučeljavanje, ali uz nekoliko uvjeta - sudjelovanje naroda u postavljanju pitanja putem digitalnih platformi, ravnopravan tretman svih sudionika te nepristran i neutralan pristup organizatora, kažu iz Škorine stranke.

On je, mnogi se sjećaju, na sučeljavanju na predsjedničkim izborima doživio potpuni debakl kad ga je odmah na početku napala kandidatkinja Katarina Peović nakon čega se on više nije 'vratio u igru'.

