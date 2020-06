Istra: Gradovi moraju odrediti gdje će biti smješteni turisti koji će biti zaraženi korona virusom

Svi skupa želimo živjeti, želimo sačuvati zdravlje naših građana, ali želimo omogućiti građanima i gospodarstvu da funkcionira, između ostalog i turizmu, zaključili su

<p>Zaključila je to u petak u Pazinu koordinacija stožera civilne zaštite Istarske županije te gradonačelnika i načelnika općina, raspravljajući o mogućnosti zbrinjavanja mogućih oboljelih osoba od koronavirusa tijekom turističke sezone. </p><p>"S obzirom na situaciju i odličnom funkcioniranju sustava civilne zaštite i zdravstva u Istri, zahvaljujući kojima su ostvareni iznimno dobri rezultati u proteklom razdoblju u borbi protiv covida-19, cilj nam je te rezultate zadržati te poduzeti sve mjere koje su potrebne da epidemiološka situacija u Istri bude i dalje povoljna na zadovoljstvo svih građana, ali i turista koji u sve većem broju dolaze u našu županiju", kazao je načelnik županijskog Stožera Dino Kozlevac.</p><p>Ustvrdivši kako već tri tjedna čekaju protokol od strane Nacionalnog stožera o tome kako će se postupiti u slučaju pojave bolesnih turista, s obzirom da je u Istri već više od 40 tisuća turista, Kozlevac je istaknuo kako su danas odlučili samostalno donijeti spomenutu odluku.</p><p>"To se pogotovo odnosi za one objekte koji ne mogu kod sebe planirati kapacitete za eventualne zaražene turiste, dok su velike hotelske kuće planirale 10 posto svojih kapaciteta osigurati za moguću pojavu slučajeva s covidom", kazao je.</p><h2>Kozlevac: U Istri više ne možemo čekati! </h2><p>"Mi naprosto nismo u mogućnosti više čekati i od utorka ćemo imati u potpunosti spremne i opremljene objekte", naglasio je Kozlevac te izrazio nezadovoljstvo radom inspekcije, odnosno načinom nadziranja provedbe svih postojećih mjera.</p><p>Te su mjere, tvrdi, u pravilu preporuke, dosta su liberalne, "a ljudi su se previše opustili nakon što u Istri do jučer nismo imali više od 70 dana zaraženih osoba".</p><p>"Ova dva posljednja slučaja upozorila su nas na tri ključne mjere, odnosno na fizičku distancu, korištenje zaštitnih maski, naročito u zatvorenim prostorima, te na osobnu higijenu", naveo je.</p><h2>Od RH tražimo da inspekcije provedu nadzor u objektima koji ne poštuju preporuke</h2><p>Kozlevac je naglasio kako će stoga od države zatražiti da inspekcijske službe provedu što kvalitetniji nadzor u onim objektima koji ne poštuju te preporuke, od dezinfekcijskih sredstava na ulazu do poštivanje broja ljudi koji ulaze u prostor. Za srijedu je najavio sastanak s predstavnicima trgovačkih lanaca.</p><p>Najavio je i da će županijski Stožer idući tjedan donijeti određene mjere koje će biti obvezujuće i koje "neće biti restriktivne, a neće doći niti do nikakvih zatvaranja".</p><p>Izvijestio je i kako je županijski Stožer jučer uputio Nacionalnom stožeru tri zahtjeva i to da se preispita režim prelaska granice državljana zemalja koje imaju izuzetno nepovoljnu epidemiološku situaciju, a nakon što je jučer i Slovenija donijela mjeru samoizolacije od 14 dana za takve državljane.</p><h2>Očekujemo da će Nacionalni stožer preispitati režim prelaska granice</h2><p>"Očekujemo da će Stožer to čim prije prihvatiti, jer nam prijeti jedna od najvećih ugroza vezana uz kretanje stanovnika. Imamo nedostatak zdravstvenog kadra, naročito liječnika i medicinskih sestara, a s obzirom da u državi postoje ljudi koji su trenutno neangažirani u zdravstvu", istaknuo je Kozlevac.</p><p>Stoga, dodao je, predlažu da se ti ljudi dislociraju na turistička područja kako bi pokrili turističke ambulante, a traže i hitno donošenje protokola po pitanju postupanja s turistima. </p><p>Pulski gradonačelnik Boris Miletić kazao je kako se izvrsnost u nošenju s koronakrizom očituje u "sveistarskom zajedništvu".</p><h2>Želimo sačuvati zdravlje naših građana</h2><p>"Svi skupa želimo živjeti, želimo sačuvati zdravlje naših građana, ali želimo omogućiti građanima i gospodarstvu da funkcionira, između ostalog i turizmu. Međutim, opuštanjem mjera pojavili su se veći rizici za mogućnost prenošenja zaraze", rekao je Miletić.</p><p>"U tom smislu, mislim da je potrebno naglasiti značaj poštivanja svih mjera Stožera od distance do osobne higijene", zaključio je.</p>