Virus nije nestao pa se sad vratio, nego mu je mjerama bilo onemogućeno da u većoj mjeri prolazi s domaćina na domaćina, objasnio je umirovljeni epidemiolog iz Beograda dr. Radmilo Petrović

<p>Ovo što se događa, nova žarišta, ja ne bih nazvao drugim valom, nego produžetkom osnovne epidemije, odnosno pandemije. Prerano smo se opustili.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: 'Ovo nije drugi val korone'</strong></p><p>Kaže tako umirovljeni epidemiolog iz Beograda, <strong>dr. Radmilo Petrović</strong>, jedan od glavnih aktera tromjesečne epidemije velikih boginja 1972. godine.</p><h2>Virus nema ni noge ni krila</h2><p>Petrović je bio zadužen za uzimanje uzoraka kod oboljelih po cijeloj Jugoslaviji pa je tako bio i u Zagrebu, gdje se sumnjalo na jedan, na kraju negativan slučaj.</p><p>Tad je upoznao i legendu naše epidemiologije, dr. Frana Mihaljevića.</p><p>- Virus nema ni noge ni krila, on se prenijeti može samo s jednog čovjeka, domaćina, na drugog, ne može dugo živjeti izvan njega. To znači da nije nestao pa se sad vratio, nego da mu je mjerama bilo onemogućeno da u većoj mjeri prolazi s domaćina na domaćina - pojašnjava iskusni epidemiolog.</p><p>Lakše se prenosi u zatvorenim prostorima, kapljičnim putem, i zato moramo izbjegavati gužve u trgovačkim centrima i javnom prijevozu, kaže <strong>Petrović</strong>.</p><p>- I nositi maske, to moramo. Ali ne ispod brade i ispod nosa, nego onako kako nas jedino mogu zaštititi. Na nos virus možemo udahnuti, a kapljično ga preko usta prenosimo drugima - pojašnjava epidemiolog.</p><h2>Kolege kažu da je sve u redu, ja kažem - nije</h2><p>Ima zaraženih, kaže, koji nemaju simptome, ali nas mogu zaraziti.</p><p>- Kad naiđe na domaćina koji je slab i neotporan, virus se širi. Od proljeća do jeseni više zračimo prostorije i manje boravimo u zatvorenom, gdje se najbolje prenosi kapljicama. Previše smo se, međutim, opustili - kaže Petrović.</p><p>U Srbiji raste broj oboljelih na respiratoru, potvrđuje. Sad ih je 17.</p><p>- Moje kolege stalno govore da je sve u redu, a ja mislim da nije. Svaki dan imamo jednog umrlog pacijenta - oprezan je Petrović. Prisjeća se i proglašenja kraja epidemije variole vere u svibnju 1972. godine, dva tjedna prije nego što je uistinu završila.</p><p>- Proglasili su kraj zbog početka turističke sezone kod vas na Jadranu. Ja sam 1. maja išao obići oboljele, a žena me pitala kamo ću. Kad sam joj rekao, odgovorila mi je kako ‘na televiziji kažu da bolesnih više nema’, a ja sam joj rekao kako ‘za njih možda, ali za mene ima’ - prisjeća se dr. Petrović.</p><p>I poznati znanstvenik Ivan Đikić napominje kako je ključno nositi maske i spriječiti veća okupljanja te držati razmak, jer virus tako lakše prelazi. Gospodarstvo ne smijemo opet zatvarati, upozorio je Đikić, jer sad znamo kako se s virusom boriti na druge načine, prevencijom. </p>