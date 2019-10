Istra je najkvalitetnija regija svijeta po maslinovom ulju

U novom izdanju takozvane biblije za ekstra djevičanska maslinova ulja uvršteno je 79 ulja s područja Hrvatske, od kojih je 77 iz Istre te 1 sa otoka Krka i 1 iz Dalmacije. Pritom, većina maslinara postigla je bolje rezultate u odnosu na lani, što je dokaz značajnog rada na podizanju kvalitete i primjene najnovijih znanstveno-tehnoloških dostignuća u maslinarstvu.

Ovakav svjetski uspjeh zasigurno pridonosi brendiranju Istre kao gastronomske destinacije obzirom da je ekstra djevičansko maslinovo ulje glavni dodatak jelima i osnovni prehrambeni proizvod Mediteranske prehrane, a cijenjen je gotovo svugdje u svijetu zbog svojih organoleptičkih i ljekovitih svojstava.



Pored činjenice što je Istra najbolja svjetska ekstra djevičanska maslinarska regija, prema broju uvrštenih maslinara u jedini svjetski vodič Flos Olei, imamo valjane razloge za dodatno slavlje. U svih 11 izdanja Istra je imala barem po jednog pobjednika odnosno svjetskog prvaka u jednoj od 15 kategorija koja se ocjenjuje. Za 2020. godinu je to tvrtka Olea BB, kojoj je to treći uspjeh do sada i to svaki puta u drugoj kategoriji. U 2020. Olea BB proglašena je kao najbolja 'tvrtka sa srcem', što znači da sve što rade, rade sa velikom pažnjom i strašću.

Sljedeće veliko postignuće je i to da su istarski maslinari po prvi puta osvojili još više ocjene. Maslinari: Ipša, Mate i Olea BB kojima je prošle godine dodijeljena najviša ocjena 97, ove godine su ocijenjeni sa još većom ocjenom 98. Osim toga, gotovo 13 istarskih maslinara uvršteno u kategoriju ekstra klase, a to su oni koji imaju više od 95 bodova.