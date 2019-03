Istraga o boravku terorista u Hrvatskoj: 'Tragovi postoje...'

Nakon što je potvrđeno da SOA istražuje boravak Brentona Tarranta u Hrvatskoj, 28-godišnjeg terorista koji je u džamijama na Novom Zelandu pobio 50 ljudi, bivši ravnatelj hrvatske tajne službe Dragan Lozančić komentirao je za Dnevnik NoveTV što istražitelji mogu otkriti o Tarrantovom boravku na hrvatskom teritoriju.

- Neki tragovi postoje, pogotovo ako je osoba boravila u nekom smještaju ili hotelu. Do tih podataka je lako doći, pogotovo ako je prelazak granice u pitanju. Međutim, neke druge detalje, primjerice s kim je bio u kontaktu, u kojem trenutku, s kojima grupacijama, to je teže otkriti. Međutim, tragovi svakako postoje i do tih podataka se može doći - kazao je Lozančić.

- Kada se otkriju tragovi o njegovom boravku, oni mogu odvesti istražitelje u jednom ili drugom smjeru. Operativni rad bi to trebao utvrditi. To su tzv. rupe u podacima. Možda je lakše doći do podatka kad se koristi kreditna kartica ili neki službeni dokument, ali sve drugo može biti u mraku i to sve ovisi o terenskom radu - dodao je Lozančić.

Na pitanje reportera NoveTV mogu li hrvatski obavještajci nešto konretno otkriti, Lozančić je odgovorio da ako postoji neki relevantan podatak, istražitelji će sigurno do doći do njega.

'Samotnjaci su jedan od većih problema u borbi protiv terorizma'

Kako Tarrant u trenutku boravka u Hrvatskoj nije bio zanimljiv sigurnosnim službama, to istražiteljima znatno otežava posao.

- Naravno da bi bilo lakše da su imali informaciju o njemu prije, ali kao što smo čuli u izjavi novozelandske sigurnosno obavještajne službe - niti su oni bili upoznati s njegovim aktivnostima, niti Australija. Tako da ni Hrvatska nije znala za njega. Teško je doći do nekih podataka, ali vjerujem da neki tragovi postoje i da se do njih može doći - kazao je za NovuTV.

- Kada je riječ o tzv. 'samotnjacima', to je jedan od većih problema u borbi protiv terorizma. Kad se radi o grupaciji, postoji više kontakata, više dokaza, više aktivnosti i u takvim situacijama je lakše za jednu obavještajnu zajednicu. Kad imate pojedinca koji drži do sebe i nije poznat javnosti i koji ne izlazi puno, ne komunicira previše, onda je to izuzetno teško - istaknuo je Lozančić.