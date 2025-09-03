Obavijesti

Istraga o smrti Frane Borovine ušla u šesti mjesec, a svi šute

Piše Tina Jokić,
Istraga o smrti Frane Borovine ušla u šesti mjesec, a svi šute
Foto: INICIJATIVA HITNO ZA LASTOVO/Privatni album

Mladić (26) iz Blata na Korčuli preminuo je nakon osam i pol sati vožnje do Dubrovnika. DORH i dalje radi izvide, a obitelj još nisu kontaktirali. Njegovi prijatelji organiziraju memorijalni koncert da se ne zaboravi

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku provodi izvide, a prema odredbi čl. 206.f Zakona o kaznenom postupku, postupanje tijekom izvida je tajno, odgovorili su nam jednom rečenicom iz dubrovačkog ODO-a na upit o tragičnom slučaju 26-godišnjeg Frane Borovine iz Blata na Korčuli. Od njegove smrti uskoro će biti šest mjeseci, a javnost, baš kao i njegova obitelj i prijatelji, još nije dobila nikakav odgovor o tome je li njegov prerani odlazak mogao biti spriječen da su svi u zdravstvenom lancu svoj dio posla odradili s više odgovornosti, pa i empatije.

