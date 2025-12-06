Istražitelji moraju kopati dalje za kumove Mikulića i Krasića

Glavni državni inspektor jedna je od onih pozicija u državi koja je izuzetno moćna, a čovjek koji ju obnaša nosi ogromnu odgovornost te nužno mora imati neprikosnoveni integritet. Taj bi integritet trebao ulijevati povjerenje. Sada uhićeni Andrija Mikulić čovjek je o kojem se godinama u kuloarima govorilo suprotno. Unatoč tome, premijer Andrej Plenković imenovao ga je na poziciju na kojoj je trebao kontrolirati sve - od hrane do gradnje. Priče o korupciji i selektivnoj pravdi dobile su potvrdu kroz istragu Uskoka. Snimke su pokazale da je Mikulić s kumom uzimao mito kako bi omogućio izdavanje dozvola i nesmetani rad kamenoloma. Bio je toliko samouvjeren da nije ni slutio kako ga, dok surađuje s policijom, drugi istodobno nadziru. Tri dana prije uhićenja objašnjavao nam je kako se zamjerio svima jer samo provodi zakon i želi uvesti red. Odbacivao je svaku pomisao da uzima mito kada smo ga to izravno pitali.

