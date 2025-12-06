Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTAR: IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Istražitelji moraju kopati dalje za kumove Mikulića i Krasića

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Istražitelji moraju kopati dalje za kumove Mikulića i Krasića
Zagreb: Andriji Mikuliću određen istražni zatvor | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uskokovi bi istražitelji svakako trebali kopati dublje, iako odgovornost nije samo na njima...

Glavni državni inspektor jedna je od onih pozicija u državi koja je izuzetno moćna, a čovjek koji ju obnaša nosi ogromnu odgovornost te nužno mora imati neprikosnoveni integritet. Taj bi integritet trebao ulijevati povjerenje. Sada uhićeni Andrija Mikulić čovjek je o kojem se godinama u kuloarima govorilo suprotno. Unatoč tome, premijer Andrej Plenković imenovao ga je na poziciju na kojoj je trebao kontrolirati sve - od hrane do gradnje. Priče o korupciji i selektivnoj pravdi dobile su potvrdu kroz istragu Uskoka. Snimke su pokazale da je Mikulić s kumom uzimao mito kako bi omogućio izdavanje dozvola i nesmetani rad kamenoloma. Bio je toliko samouvjeren da nije ni slutio kako ga, dok surađuje s policijom, drugi istodobno nadziru. Tri dana prije uhićenja objašnjavao nam je kako se zamjerio svima jer samo provodi zakon i želi uvesti red. Odbacivao je svaku pomisao da uzima mito kada smo ga to izravno pitali.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'
FEMICID U MURSKOM SREDIŠĆU

Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'

Nakon ubojstva žene u Murskom Središću, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava da je riječ o još jednom femicidu u Hrvatskoj, 17. ove godine...
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025