Istraživačko novinarstvo mora ostati predmet na fakultetu!

Hrvatsko novinarsko društvo objavilo je otvoreno pismo Zbora istraživačkih novinara kojim se apelira na Fakultet političkih znanosti u Zagrebu da ne ukida kolegij istraživačkog novinarstva. Podsjetimo, od jeseni će studenti novinarstva ostati bez prilike upisati taj iznimno važan kolegij za njihov budući rad. Priopćenje donosimo u cijelosti.





"Zbor istraživačkih novinara Hrvatskog novinarskog društva izražava nevjericu i duboku zabrinutost nakon vijesti da Fakultet političkih znanosti u Zagrebu na svojem studiju novinarstva nanovo ukida kolegij Istraživačko novinarstvo. Vijest koja dolazi u vrijeme kad gotovo svakodnevno svjedočimo vrhunskim istraživačkim pričama koje razotkrivaju korupciju i zloupotrebu vlasti i koje same za sebe govore o važnosti istraživačkog novinarstva još je nevjerojatnija imajući na umu da je aktualni dekan FPZG-a svoj dekanski program između ostalog temeljio na jačanju studija novinarstva. Kako se ukidanje istraživačkog novinarstva u to uklapa, ostaje potpuno nejasno.



Razlozi i motivi FPZG-a za ukidanje kolegija koji bi trebao biti temeljni kamen studija novinarstva jednostavno se ne mogu sagledati bez konstatacije da Fakultet ovakvim potezom svjesno zatvara oči pred svojom društvenom odgovornošću koju ima prema obrazovanju budućih novinarki i novinara i novinarskoj struci uopće. Također, potpuno nam je nejasna činjenica da kolegij Istraživačko novinarstvo, kada i jest u sklopu nastavnog plana, egzistira kao izborni kolegij te da je kao takav već godinama suočen s brojnim problemima u samoj izvedbi. Smatramo kako je, u široj slici studija novinarstva, puno veći problem generalni odnos Fakulteta prema tom studiju. Ne umanjujući pritom važnost studija politologije, iznimno bitnog i za same studente novinarstva, ne možemo se oteti dojmu da jednostavno nije riječ o dva jednakopravna studija pod krovom istog fakulteta.



"Jačanje" studija novinarstva ne može se i ne smije svesti na promjenu imena Fakulteta kojem bi se u nazivu dodalo i "priznalo" novinarstvo; smatramo kako je potrebno dublje zagrepsti u sam nastavni plan studija Novinarstva i jasno se prema njemu odrediti. Pritom mislimo na izborne kolegije koji se nude studentima novinarstva, u čijoj ponudi pretežito prevladavaju politološki predmeti, najčešće zbog nemogućnosti da se osiguraju vanjske suradnje za izvođenje novinarskih predmeta. Također, već smo istaknuli naše mišljenje da neki novinarski izborni kolegiji, poput Istraživačkog novinarstva, nemaju što raditi u korpusu izbornih predmeta; ozbiljan studij novinarstva takav bi kolegij trebao propisati kao obavezan i poraditi na njegovoj (vrhunskoj) kvaliteti.



Još veći problem studija novinarstva vidimo u njegovoj koegzistenciji sa smjerom Odnosi s javnošću, inkorporiranog u sam studij novinarstva. U tom smislu, realni input i output studija novinarstva svodi se na, s jedne strane, samo nominalno upisivanje studenata novinarstva, a s druge na izdavanje diploma školovanim PR-ovcima. S obzirom na velik broj studenata koji FPZG upisuju upravo radi Odnosa s javnošću te s obzirom na nedopustive manjkavosti studija novinarstva, smatramo kako se u zabludu dovodi šačica mladih ljudi koja se svake godine upisuje na Fakultet s iskrenom željom da jednoga dana budu novinari. Ne možemo se oteti dojmu da oni koji to i postanu, punokrvne novinarke i novinari postaju unatoč, a ne zahvaljujući studiju novinarstva na FPZG-u. Smatramo da studij novinarstva mora biti striktno odvojen od studija odnosa s javnošću jer je riječ o različitim, nerijetko i međusobno suprotstavljenim profesijama. Odnosi s javnošću često brane partikularne interese, dok je zadaća novinarstvo uvijek i neumorno štititi javni interes.



Stoga, u svjetlu vijesti o ukidanju (ili "zamrzavanju") kolegija Istraživačko novinarstvo, apeliramo na Fakultet političkih znanosti da ozbiljno i sustavno pristupi rješavanju problema položaja studija novinarstva za dobrobit i budućnost cjelokupne novinarske struke u Hrvatskoj. U vremenu brojnih napada na novinarke i novinare i novinarstvo općenito te njihovo konstantno oslabljivanje, ne možemo se pomiriti s činjenicom da tome pridonosi i fakultet zadužen upravo za budućnost naše struke.



Zbor istraživačkih novinara HND-a podržat će svako nastojanje Fakulteta da ojača studij novinarstva i poradi na njegovoj kvaliteti, no potez s ukidanjem Istraživačkog novinarstva jednostavno ne možemo sagledati u tom svjetlu."



Zbor istraživačkih novinara Hrvatskog novinarskog društva