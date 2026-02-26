Obavijesti

HDZ I SDP NA VRHU

Novi Crobarometar: Kako su svađe oko Dabre utjecale na HDZ i tko je vodeći negativac

Piše Ivan Jukić,
Novi Crobarometar: Kako su svađe oko Dabre utjecale na HDZ i tko je vodeći negativac
Zoran Milanović političar je o kojem najveći broj građana ima pozitivan dojam. Točnije, njih 57 posto. Slijedi ga ministar obrane Ivan Anušić s 43 posto...

Admiral

Doček rukometaša, odlazak Marina Piletića s mjesta ministra teme su koje su obilježile mjesec. Hrvatsku i dalje trese inflacija među najvećima u EU, a istraživanje je manjim dijelom obuhvatilo i spornu snimku Josipa Dabre, prenosi Dnevnik Nove TV. Politička previranja na rejting HDZ-a nisu bitno utjecala, i dalje je prvi izbor građana. Kao i prošli mjesec, stoji na podršci 28,6 posto ispitanika. SDP je druga opcija s podrškom koja je neznatno manja nego prošli mjesec, 20 posto.

Na trećem mjestu je platforma Možemo! koju podržava 10,4 posto, a slijedi Most s 6,9 posto.

HDZ-ov koalicijski partner, DP, i dalje je na niskih 2,7 posto. Odmah iza njih su ovaj mjesec HSU s 2,5 posto, a ispred Nezavisne platforme Marije Selak Raspudić koja ovaj mjesec ima podršku 2,3 posto ispitanika.

Sve ostale stranke su na dva i manje od 2 posto podrške. Među njima je i HSLS sa 0,3 posto.

Istraživanje je i ovaj mjesec pokazalo tko ostavlja najpozitivniji, a tko najnegativniji dojam kod birača.

Zoran Milanović političar je o kojem najveći broj građana ima pozitivan dojam. Točnije, njih 57 posto. Slijedi ga ministar obrane Ivan Anušić s 43 posto. Na treće mjesto ovaj mjesec je skočio Tomo Medved s 42 posto. Slijedi ga stranački šef Andrej Plenković s 39 posto.

SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan ovaj mjesec je na petom mjestu s 38 posto. Tu je još šef Mosta Nikola Grmoja s 37 posto pozitivnog dojma, dok je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na 36 posto. Slijedi Oleg Butković s 35 posto, dok Mostov Božo Petrov i šef sabora Gordan Jandroković dijele deseto mjesto s 34 posto pozitivnog dojma.

Ivan Penava, čelnik Domovinskog pokreta, političar je koji i ovaj mjesec ostavlja najnegativniji dojam s 58 posto. Za vratom mu puše zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s 57 posto. Treći je premijer Andrej Plenković s 55 posto.

Odmah iza njega šef sabora Gordan Jandroković s 54 posto. Peto mjesto po negativnom dojmu dijele Ivana Kekin i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić s 53 posto. On je popravio rejting jer je prošli mjesec bio drugi po redu najnepopularnijih.

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 19. veljače na reprezentativnom uzorku od 989 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske metodom osobnog anketiranja. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.

