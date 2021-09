Treća, booster doza Pfizer/BioNTechova cjepiva protiv covida-19 znatno povećava zaštitni učinak u osoba starijih od 60 godina, pokazalo je novo istraživanje izraelskih znanstvenika.

Među starijim osobama koje su primile dvije doze cjepiva, 10 puta češće se razvila infekcija, a 20 puta više cijepljenih dvjema dozama oboljelo je od težeg oblika infekcije u odnosu na one koji su primili i treću, booster dozu, objavili su izraelski znanstvenici u New England Journal of Medicine.

Svi cijepljeni dvjema dozama cjepiva protiv covida-19 u Izraelu sada imaju mogućnost dobiti i treću dozu najranije pet mjeseci nakon što su primili drugu dozu.

Naime, unatoč visokoj procijepljenosti ta se država trenutačno bori protiv trećeg vala koronavirusa.

Izraelski istraživači pretpostavljaju da je to zbog puno zaraznije delta varijante koronavirusa i pada razine zaštite koje cjepivo pruža šest mjeseci nakon primanja druge doze. Po znanstvenicima učinkovitost cjepiva pala je na 50 posto.

Carsten Watzl, glavni tajnik Njemačkog društva za imunologiju za dpa je rekao da se otprije zna kako je razina antitijela oko 10 puta veća nakon treće doze cjepiva nego nakon samo dviju.

No studija istodobno upućuje na to da je zaštitni učinak dviju doza ipak puno veći nego u slučaju ako se pojedinac nije uopće cijepio protiv covida.

Watzl je istaknuo da u sklopu studije znanstvenici nisu proučavali mogućnost pojave nuspojava. No zasad iz Izraela nema izvješća o tomu da treća doza rezultira značajnijim nuspojavama u odnosu na drugu.

Istodobno Watzl ističe da ne preporučuje booster dozu za mlađe osobe, već za sve starije od 80 godina i za one starije od 60 godina koje već boluju od nekih kroničnih bolesti.

I u Njemačkoj se u nekim slučajevima osobama starijim od 80 godina i osobama s imunodeficijencijom, stanjem ljudskog organizma u kojemu je imunosni sustav oslabljen, već nudi i treća booster doza cjepiva protiv covida-19.