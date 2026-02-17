Obavijesti

News

Komentari 6
Prvi put objavljene procjene

Istraživanje: LGB+ populacija ima kraći životni vijek

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Istraživanje: LGB+ populacija ima kraći životni vijek
Foto: KACPER PEMPEL

Osobe koje se identificiraju kao lezbijke, homoseksualci ili biseksualne osobe (LGB+) imaju niži očekivani životni vijek od heteroseksualnih ljudi, sugeriraju novi podaci

Admiral

Dvadesetogodišnji LGB+ muškarac u Engleskoj i Walesu može u prosjeku očekivati još 59,4 godine života, dok muškarac iste dobi koji se identificira kao heteroseksualan vjerojatno može očekivati još 60,7 godina.

Sličan jaz postoji i kod žena, iako je nešto manji, dvadesetogodišnja LGB+ žena u prosjeku može očekivati još 63,0 godine života, u usporedbi sa 64,0 godine za heteroseksualku.

Ovo je prvi put da je britanski nacionalni statitstički ured (ONS) procijenio očekivani životni vijek prema seksualnoj orijentaciji.

Podaci se temelje na odgovorima prikupljenima tijekom popisa stanovništva 2021. godine, koji je uključivao dobrovoljno pitanje o seksualnoj orijentaciji za osobe u dobi od 16 godina i starije.

OKRENUTI ZAPADU Istraživanje otkrilo: Hrvati najviše vole Njemačku, o Rusiji imaju najgore mišljenje
Istraživanje otkrilo: Hrvati najviše vole Njemačku, o Rusiji imaju najgore mišljenje

Ti su odgovori povezani s registracijama smrti u Engleskoj i Walesu kako bi se dobile nove procjene.

Kako je pitanje o seksualnoj orijentaciji u popisu postavljeno samo osobama starijima od 16 godina, očekivani životni vijek procijenjen je u dobi od 20 godina nadalje.

ONS je naveo da se nalazi temelje na velikim uzorcima s dosljednim obrascima kroz dobne skupine i prethodna istraživanja, ali je dodao da iz ove analize ne može reći je li seksualna orijentacija „čimbenik rizika” koji doprinosi kraćem očekivanom životnom vijeku.

Greg Ceely, voditelj ONS-a, rekao je: „Na očekivani životni vijek može utjecati niz čimbenika, stoga iz ove analize ne možemo reći je li seksualna orijentacija uzrok uočenih razlika”.   

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
'BEZVRIJEDAN PAPIR'

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026