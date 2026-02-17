Istraživanje: LGB+ populacija ima kraći životni vijek

Dvadesetogodišnji LGB+ muškarac u Engleskoj i Walesu može u prosjeku očekivati još 59,4 godine života, dok muškarac iste dobi koji se identificira kao heteroseksualan vjerojatno može očekivati još 60,7 godina.

Sličan jaz postoji i kod žena, iako je nešto manji, dvadesetogodišnja LGB+ žena u prosjeku može očekivati još 63,0 godine života, u usporedbi sa 64,0 godine za heteroseksualku.

Ovo je prvi put da je britanski nacionalni statitstički ured (ONS) procijenio očekivani životni vijek prema seksualnoj orijentaciji.

Podaci se temelje na odgovorima prikupljenima tijekom popisa stanovništva 2021. godine, koji je uključivao dobrovoljno pitanje o seksualnoj orijentaciji za osobe u dobi od 16 godina i starije.

Ti su odgovori povezani s registracijama smrti u Engleskoj i Walesu kako bi se dobile nove procjene.

Kako je pitanje o seksualnoj orijentaciji u popisu postavljeno samo osobama starijima od 16 godina, očekivani životni vijek procijenjen je u dobi od 20 godina nadalje.

ONS je naveo da se nalazi temelje na velikim uzorcima s dosljednim obrascima kroz dobne skupine i prethodna istraživanja, ali je dodao da iz ove analize ne može reći je li seksualna orijentacija „čimbenik rizika” koji doprinosi kraćem očekivanom životnom vijeku.

Greg Ceely, voditelj ONS-a, rekao je: „Na očekivani životni vijek može utjecati niz čimbenika, stoga iz ove analize ne možemo reći je li seksualna orijentacija uzrok uočenih razlika”.