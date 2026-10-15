Istraživanje: Medicinski kanabis ne pomaže kod nesanice

Znanstvenici s bolnice Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires i Sveučilišta Manitoba utvrdili su da su postojeći dokazi previše nesigurni da bi se medicinski kanabis mogao preporučiti pacijentima s kroničnim poremećajima spavanja. U radu objavljenom u listopadu u medicinskom časopisu "Cochrane Database of Systematic Reviews" naveli su da nisu mogli potvrditi da medicinski kanabis poboljšava san ili doprinosi boljem funkcioniranju tijekom dana.

„Dokazi su preslabi i previše nesigurni da bi se mogli donijeti čvrsti zaključci o primjeni medicinskog kanabisa za liječenje nesanice”, rekao je Luis Garegnani, liječnik iz bolnice u Buenos Airesu.

Istraživački tim analizirao je rezultate devet ispitivanja u kojima je sudjelovalo više od 500 pacijenata. U većini ispitivanja pacijenti su dobivali kanabis ili placebo, dok je u jednom ispitivanju primjenjivan i antidepresiv.

„Medicinski kanabis pokazao je malo ili nimalo klinički značajnog poboljšanja kvalitete sna i zadovoljstva snom, ukupnog trajanja spavanja ili funkcioniranja tijekom dana u usporedbi s placebom”, navodi se u priopćenju organizacije Cochrane. Znanstvenici su također upozorili da su pacijenti koji su uzimali medicinski kanabis imali znatno veću vjerojatnost pojave blagih nuspojava, poput suhih usta i vrtoglavice, u usporedbi s onima koji su dobivali placebo.

Oko 50 zemalja odobrilo je primjenu medicinskog kanabisa za liječenje boli, depresije i upalnih bolesti crijeva. Međutim, pojedini znanstvenici upozoravaju na jasne povezanosti s poremećajima mentalnog zdravlja, poput psihoze, dok drugi dovode u pitanje njegovu medicinsku učinkovitost.

U siječnju su znanstvenici predvođeni Winfriedom Häuserom s Tehničkog sveučilišta u Münchenu objavili da lijekovi na bazi kanabisa nisu uspjeli smanjiti neuropatsku bol u ispitivanjima u kojima su uspoređivani s placebom. S druge strane, istraživanje koje su u kolovozu 2025. objavili znanstvenici s londonskog Imperial Collegea pokazalo je da lijekovi koji sadrže kanabis mogu pomoći osobama s poremećajima spavanja da se bolje naspavaju. U studiji, objavljenoj u časopisu "PLOS Mental Health", zabilježeno je poboljšanje sna kod 124 pacijenta koji su isprobali terapije na bazi kanabisa.