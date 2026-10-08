Svaki osmi slučaj raka u svijetu izazvala infekcija: Za neke ima cjepivo, a neke se mogu izliječiti

Otprilike svaki osmi slučaj raka u svijetu povezan je s nekom infekcijom, a velik dio njih mogao se spriječiti cjepivom, pregledom ili prilično jednostavnim liječenjem. To pokazuje novo istraživanje objavljeno u stručnom časopisu The Lancet Oncology, piše CNN. Znanstvenici Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) izračunali su da je 2024. oko 2,3 milijuna novih slučajeva raka bilo povezano s infekcijama. To je 12 posto svih dijagnoza. Analiza dograđuje onu iz 2018., a sad uključuje 16 novih parova infekcija i vrsta raka.

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- Možemo intervenirati mnogo prije nego što se uopće približi raku - rekao je za CNN Gary Clifford, epidemiolog IARC-a i glavni autor studije.

Ističu se posebno dva uzročnika. Bakterija Helicobacter pylori najčešće je povezana s rakom želuca, a humani papiloma virus (HPV) s rakom vrata maternice. Zajedno stoje iza više od 1,5 milijuna slučajeva raka u 2024. Slijede hepatitis B s oko 360.000 slučajeva, uglavnom raka jetre, Epstein-Barr virus s oko 260.000, najviše raka nazofarinksa, gornjeg dijela ždrijela iza nosa, te hepatitis C sa 160.000 slučajeva, opet najčešće raka jetre.

Stručnjaci ipak smiruju - ako imate neku od ovih infekcija, to ne znači da ćete dobiti rak. Većina zaraženih nikad ga neće dobiti. Rak se obično razvije kod manjeg broja ljudi, kad infekcija traje godinama, uz druge faktore, poput dobi, imuniteta, pušenja ili gena, objasnila je epidemiologinja Veronika Fedirko sa Sveučilišta u Teksasu.

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Ipak, naglašavaju da testiranje i redovito praćenje kod liječnika gotovo potpuno uklanjaju rizik od raka.

Za četiri od pet najvećih zaraznih uzročnika raka već postoji učinkovita zaštita. Protiv HPV-a i hepatitisa B postoje cjepiva, a H. pylori i hepatitis C mogu se otkriti testom i izliječiti. H. pylori je čest i mnogi ne znaju da ga nose. Bakterija može izazvati dugotrajnu upalu želuca, a liječenje antibioticima smanjuje rizik od raka.

HPV je skupina od više od 200 virusa koji se prenose spolnim putem. Može uzrokovati šest vrsta raka: vrata maternice, anusa, penisa, rodnice, stidnice te usta i grla. Cjepivo štiti od svih njih jer sprečava samu infekciju.

- Ovo se ne razlikuje od cijepljenja protiv gripe - napisala je za CNN onkologinja Nancy Lee iz bolnice Memorial Sloan Kettering.

Uz cjepiva pomažu i sigurne injekcije, kondomi i preventivna terapija protiv HIV-a. Kad bi se to provodilo široko i svima jednako dostupno, mogle bi se spriječiti stotine tisuća, a možda i milijuni budućih slučajeva raka, kaže Harriet Rumgay, jedna od autorica studije.