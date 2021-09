Polovina ispitanika je, zaključili smo, zaštićena od virusa, a druga polovina manje ili nikako. Žene imaju malo više antitijela od muškaraca, no kako je uzorak bio mali, to ćemo detaljnije ispitivati u nastavku istraživanja, kaže epidemiolog prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić.

Epidemiolog Kolarić otkrio nam je detalje istraživanja koje su zajedno proveli NZJZ “Dr. Andrija Štampar”, HZJZ i Veterinarski fakultet, uz podršku zagrebačkoga Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Namjera je bila ispitati koliko su oni najranije cijepljeni u Hrvatskoj i dalje zaštićeni od korona virusa. Ispitali su antitijela u krvi 120 korisnika domova za umirovljenike u Zagrebu, dobrovoljaca. Ti su ljudi svi cijepljeni krajem prosinca prošle ili početkom siječnja ove godine, a kako je istraživanje provedeno krajem srpnja, to znači da je prošlo šest mjeseci od druge doze cjepiva.

- Željeli smo vidjeti koliko su podložni virusu i hoće li eventualno i kad ići na treću dozu, za one koji to žele. Srednja dob ispitanika bila je 82 godine i došli smo do spoznaje da polovina njih više nije bila zaštićena. Sve je to očekivano jer se kod starijih ljudi antitijela sporije razvijaju, bude ih manje i brže nestaju - kaže Kolarić dodajući da ovo potvrđuje i deset od 11 seroloških testova koje su usput napravili kod djelatnika tih domova.

Riječ je o ljudima u dobi od 53 do 63 godine, cijepljenima u isto vrijeme, no kod njih deset titar je ostao vrlo visok, kaže dr. Kolarić. To znači da se antitijela dulje zadržavaju kod mlađih ljudi. Od 120 ispitanika među umirovljenicima, 80 su bile žene, ostalo muškarci. Istraživanje nije završilo jer se planira ispitati još 50 uzoraka. Istraživanje se radi tako da se na stanice afričkog zelenog majmuna stavi virus i zatim prati njegov razvoj.