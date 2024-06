Istraživanje pokazalo: Mladi u Hrvatskoj u spolne odnose ulaze sa 16 godina i ne koriste zaštitu

Ono što nas posebno zabrinjava, a što se iščitava iz ovog istraživanja o spolnom i reproduktivnom zdravlju mladih u RH 2021.-2022. je uporaba kondoma, odnosno zaštite pri spolnom odnosu, posebno pri oralnim i analnim odnosima. Od 85,9 posto učenika koji su imali vaginalni odnos, njih 53,9 posto nije koristilo zaštitu, odnosno kondome su koristili ponekad. Od 84,2 posto učenika koji su imali oralni odnos, njih 86,8 posto imalo je nezaštićen spolni odnos, a od 24,2 posto učenika koji su imali analan odnos, njih 74 posto nije imalo zaštitu. Ti rezultati ukazuju na grupiranje rizičnog ponašanja. komentirala je dr. sc. Diana Jovičić Burić, glavna istraživačica.

U Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu predstavila je rezultate istraživanja o spolnom i reproduktivnom zdravlju mladih provedenog u sklopu edukacija o spolnom i reproduktivnom zdravlju projekta "Živjeti zdravo". Istraživanje je trajalo od 21.rujna 2021. do 19.prosinca 2022. i provedeno je na uzorku učenika trećih razreda u 100 srednjih škola u Hrvatskoj. U njemu je sudjelovalo 2337 učenika, od toga 57,5 posto djevojaka i 42,5 posto mladića.

Gotovo svaki treći učenik (31,6 posto) imao je barem jednu vrstu spolnog odnosa. Najviše je bilo vaginalnih odnosa (85,9 posto), potom oralnih (84,2 posto), a analni odnos imalo je 24,2 posto ispitanika. Oralni odnos najzastupljeniji je među mladićima (84,4 posto), dok je u djevojaka najzastupljeniji vaginalni odnos (87,7 posto).

Istraživanje je pokazalo da je medijan dobi stupanja u spolne odnose 16 godina, neovisno o vrsti spolnog odnosa. Oralni odnos mladići su imali s 2 partera/ice, a vaginalni i analni s 1 parterom/icom. Djevojke su imale jednog partnera za sve tri vrste spolnog odnosa.

Među učenicima koji su imali spolni odnos, kao razlog nekorištenja kondoma njih 39,6 posto naglasilo je da vjeruju partneru/ici, njih 35,8 navelo je da ih nemaju pri ruci, a 34,9 posto izjasnilo se da ih ne voli. Kao razlog nekorištenja, njih 6,5 posto navelo je da ih je sram kupiti kondome, a 5,7 posto da nema novca za njih. Istraživanje je otkrilo da je svaki drugi učenik (50,4 posto) imao spolni odnos pod utjecajem alkohola. Promatrano po spolu, mladići su to činili u većoj mjeri – 52,9 posto, dok je 48, 4 posto djevojaka imalo spolni odnos pod utjecajem alkohola. Čak 18,4 posto učenika koji su imali spolne odnose potvrdilo je da su pri spolnim odnosima bili pod utjecajem psihoaktivnih droga, njih čak 19,3 posto, što je gotovo svaki peti mladić. Kod djevojaka taj postotak iznosi 17.7. Više od polovice ispitanih učenika potvrdilo je da razgovara sa svojim partnerom/partnericom o prošlim seksualnim iskustvima. Djevojke to čine u većoj mjeri, njih 65,4, u odnosu na mladiće (50 posto).



Vlastito znanje o spolnom zdravlju najviše mladića i djevojka ocijenilo je vrlo dobrim -38,6 posto mladića i 44,4 posto djevojaka. No, znanje o spolnom zdravlju učenika ispitano testom koji je sadržavao 42 tvrdnje pokazao je malo drugačiju sliku. Niti jedan učenik nije imao sve točne odgovore. Nedovoljnu ocjenu dobilo je 28,5 ispitanika, dovoljnu 42,2 posto, dobro 21,7 posto, vrlo dobro 6,7 posto i odličnu 0,9 posto. Ukupno se protiv HPV-a cijepilo 47,8 posto učenika- 51,8 posto djevojaka i 42,5 posto mladića.



- Navedeni rezultati ukazuju na potrebu pojačanog javnozdravstvenog djelovanja usmjerenog na bolju osviještenost mladih o mogućim rizicima pri nezaštićenom spolnom odnosu neovisno o vrsti spolnog odnosa. Stoga su važne i šire javnozdravstvene intervencije usmjerene na rizične obrasce ponašanja i odnošenja odluka u osjetljivoj dobi adolescencije – zaključila je epidemiologinja Diana Jovičić Burić,