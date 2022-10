Istraživanje pokazalo što Hrvati misle o zabrani rada nedjeljom

Većina Hrvata podržava zabranu rada nedjeljom. Pokazalo je to istraživanje agencije Ipsos za Dnevnik Nove TV u kojemu je sudjelovalo 600 punoljetnih građana.

Točnije, 70% ispitanika izjavilo je da podržava zabranu rada nedjeljom, dok se njih 27% ne slaže s time. Preostalih 3% ispitanika nema mišljenje na ovu temu.

Zanimljiv je podatak da su sve generacije složne u svom stavu, no valja istaknuti kako bi rad nedjeljom u najmanjoj mjeri smetao mlade do 30 godina, njih čak 80%. Međutim, najveći udio građana za zabranu je unutar dobne granice od 45 do 60 godina.

Osim toga, istraživanje je pokazalo da su obrazovaniji ispitanici više protive zabrani rada nedjeljom. Također, primjetna je i manja podrška zabrani rada nedjeljom u gradovima u odnosu na sela.

U kontekstu politike, najveći su zagovornici zabrane rada nedjeljom birači Domovinskog pokreta. Od svih koji su glasovali za Domovinski pokret na posljednjim izborima, čak 80 posto je za zabranu rada nedjeljom. Od onih koji su svoj glas dali Mostu 77 posto također je za zabranu.

Slijede birači HDZ-a, njih 76 podržava zabranu, dok birači SDP-a, njih 67 posto, podržava zabranu. Ispitanici koji su birali Možemo! s najmanjom su podrškom zabrani rada, tek – 32 posto.

Kad bi trebali raditi nedjeljom, najviše otpora bi bilo među biračima Mosta, a najmanje bi se na to žalili oni koji bi na izborima zaokružili Možemo!. Na pitanje odobravaju li priziv rada nedjeljom, 32 posto je odgovorilo da bi baš svatko trebao imati pravo odbiti rad nedjeljom.

Kako nitko ne bi trebao imati pravo odbiti rad nedjeljom – misli 10 posto odrasle populacije Hrvatske, dok je 3% još uvijek neodlučno, odnosno nemaju izgrađen stav.

U kontekstu povećanja satnice za rad nedjeljom, samo 2% ispitanika nije za povećanje, dok 94% građana podržava povećanje satnice za rad nedjeljom.

Najveća povećanja satnice za rad nedjeljom jednako podržavaju i oni koji bi rad nedjeljom zabranili, baš kao i oni koji nisu za zabranu. Drugim riječima, obje skupine ispitanika smatraju da se rad nedjeljom mora platiti više.

