Istraživanje pokazalo: Tek se 43 posto Hrvata spremno cijepiti

Ispitanike koji se ne žele cijepiti brine to je li novo cjepivo sigurno, a svaki treći odgovor 'ne' kao razlog je naveo to da cjepiva općenito nisu sigurna i mogu ostaviti trajne posljedice po zdravlje

<p>Iako cijeli svijet iščekuje cjepivo s kojim bi mogao doći i povratak u života u normalu, <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3927276/ekskluzivno-donosimo-rezultate-istrazivanja-bi-li-se-hrvati-cijepili-protiv-koronavirusa/" target="_blank">RTL</a> je objavio istraživanje agencije Valicon po kojemu se čak 57 posto hrvatskih građana ne želi cijepiti!</p><p>U istraživanju su bila ponuđena četiri odgovora: sigurno ću se cijepiti, vjerojatno ću se cijepiti, vjerojatno se neću cijepiti i sigurno se neću cijepiti.</p><p>Tek je 13 posto ispitanika sigurno da će se cijepiti, a vjerojatno će ih to učiniti 30%. </p><p>Sigurno se neće cijepiti 21 posto istpitanika, a vjerojatno ne 36%.</p><p>Više od pola pristalica cijepljenja želi se cijepiti zbog ostalih sugrađana i činjenice da veća procijepljenost suzbija zarazu, a puno njih bi to učinilo radi predostrožnosti. Neki će se cijepiti jer su rizična skupina i jer je to preporuka struke, a neki samo žele paziti na rizične skupine.</p><p>Ispitanike koji se ne žele cijepiti brine to je li novo cjepivo sigurno, a svaki treći odgovor 'ne' kao razlog je naveo to da cjepiva općenito nisu sigurna i mogu ostaviti trajne posljedice po zdravlje.</p>