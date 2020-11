'Prva cijepljenja mogla bi biti već u prvom tromjesečju 2021.'

<p>Američka farmaceutska kompanija Moderna objavila je kako je njihovo cjepivo protiv korona virusa učinkovito u čak 94,5 posto slučajeva te bi kroz koji tjedan trebali tražiti dozvolu za korištenje.</p><p>Predsjednik uprave Moderne rekao je kako se nadaju imati 20 milijuna doza cjepiva do kraja kalendarske godine, a o nabavi cjepiva za Hrvatsku i ostalom za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3927324/voditeljica-odjela-za-respiratorne-bolesti-hzjz-a-realno-je-ocekivati-prva-cijepljenja-u-prvom-tromjesjecju-iduce-godine/" target="_blank">RTL </a>je govorila <strong>Goranka Petrović</strong>, voditeljica Odjela za respiratorne bolesti HZJZ-a.</p><p>Hrvatska se nije predbilježila za cjepivo od Moderne, no to ne znači da ga neće dobiti. Hrvatska nabavlja cjepivo u sklopu Europske unije, a Europska komisija sklapa ugovore o nabavi cjepiva. I cjepivo od Moderne jedan je od kandidata, otkrila je Petrović, ali pregovori se zasad ne vode. Ipak, ovu vijesti smatra optimističnom:</p><p>- To je dodatna doza optimizma jer se radi o istoj vrsti cjepiva, koja koristi istu tehnologiju glasničkog RNK, koja se do sada nikad nije koristila u izradi cjepiva i tako je visoka učinkovitost. Međutim, valja napomenuti da su to preliminarni rezultati i detaljniji podaci koje ćemo dobivati u idućim tjednima su puno važniji.</p><p>Pfizerovo cjepivo treba skladištiti na -75 stupnjeva Celzijusovih, što je jako logistički zahtjevno, ali ovo ne treba:</p><p>- To jest jedna od prednosti, jer Pfizerovo doista zahtjeva dosta dobru logistiku i pripremu, skladištenje na -75 je prilično zahtjevno, Ovo se treba skladištiti na -20. Takve hladnjače imamo, u tijeku su dogovori, ne bih se brinula zbog toga. Bitno je samo da nam to cjepivo stigne. Ono što je prednost Moderninog cjepiva je da se može držati u običnom hladnjaku, u kakvom držimo povrće i mlijeko, na toj temperaturi može ostati i 30 dana, za razliku od Pfizerovog, koje može stajati pet dana.</p><p>Hrvati će se cijepiti u dvije doze bez obzira na to o kojem se cjepivu radi, a realno je očekivati prva cijepljenja u prvom tromjesečju 2021. godine. Kolika je procijepljenost potrebna Petrović nije znala reći:</p><p>- To još uvijek ne znamo, najiskrenije, jer još ni što se tiče imunosti koja nastaje prirodnim putem, preboljenjem bolesti ne znamo ni koliko će ta imunološka zaštita i po cijepljenju trajati, tako da ovih 60-70 posto procijepljenosti s kojima se obično izlazi u javnost, relativno je upitna. Ne, ne znamo koliko će biti dugotrajna ta zaštita, za pretpostaviti je da će trajati barem nekoliko mjeseci, ali da li će se trebati docjepljivati ili cijepiti svake godine, kao kod gripe, to ostaje za vidjeti.</p><p>Petrović smatra kako bi mjere trebale biti strože:</p><p>- Mogu reći u osobno ime, mislim da bi trebale biti strože, jer taj pad je prilično mali. Mislim da treba jako insistirati na smanjivanjima privatnih okupljanja, najviše dvije obitelji, mladi da pokušaju suspregnuti potrebu za druženjem, koja je prirodna, i ono što je jako važno da poslodavci organiziraju gdje je moguće svoje djelatnike na način da rade u smjenama ili od kuće, kako bi se maksimalno smanjila mogućnost prijenosa virusa. Mislim da je trebalo te mjere uvesti još nekoliko tjedana ranije - rekla je za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3927324/voditeljica-odjela-za-respiratorne-bolesti-hzjz-a-realno-je-ocekivati-prva-cijepljenja-u-prvom-tromjesjecju-iduce-godine/" target="_blank"> RTL</a> pa podržala masovno testiranje u Zagrebu:</p><p>- Mislim da imaju jako važnu ulogu, osobito u ovoj fazi kad je epidemija u punom jeku, jer testiranje PCR-om je jako opterećeno. Ima jako puno ljudi koje bi trebalo testirati, oni koji su oboljeli i imaju simptome mogu se testirati brzim testom i tim testovima možemo vjerovati, tako nećemo imati kašnjenja u rezultatu, možemo brže izolirati oboljele, naći kontakte i staviti ih u karantenu.</p>