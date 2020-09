Istražni zatvor Grgiću i Barišiću

Grgićev odvjetnik Zoran Mataić rekao je nakon ispitivanja da je Grgić spreman odstupiti s mjesta gradonačelnika iz moralnih razloga. Barišićev odvjetnik kaže da kod njegovog klijenta za to nema potrebe

<p>Sudac istrage odredio je nakon ispitivanja istražni zatvor za <strong>Dražena Barišića</strong> i <strong>Vinka Grgića</strong>, zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Grgićev odvjetnik <strong>Zoran Mataić</strong> rekao je nakon ispitivanja da je Grgić spreman odstupiti s mjesta gradonačelnika iz moralnih razloga. O saborskom mjestu nije htio govoriti. Dodao je da je Grgić iznio obranu i negirao bilo kakav koruptivni dogovor i svoju krivnju.</p><p><br/> <br/> - Grgiću se stavlja na teret koruptivni dogovor gdje je obećano 100.000 kn za prilagođavanje uvjeta natječaja, što negiramo. Gospodina Peteka poznaje od ranije, ali nikada ni u jednom trenutku nije čuo nikakvu ponudu od 100.000 kuna i da bi ona bila prihvaćena - rekao je. Kaže i da ne zna ništa o curenju podataka niti su u to uključeni.</p><p>Barišićev odvjetnik Igor Cišper rekao je da je njegov klijent iznio obranu koliko je mogao.</p><p>- Rješenje o proširenju istrage sadrži oko 90 stanica interpretiranih razgovora i trajalo bi cijeli dan da se na sve to ide očitovati - rekao je. Dodao je da nema potrebe za ostavkom iz moralnih razloga, na što je spreman Grgić.</p><p>- O tome nismo razgovarali jer to zasad smatramo nepotrebnim. On se ne osjeća krivim za to. Zašto bi čovjek odstupio ako smatra da nije napravio ništa protuzakonito', ocijenio je Cišper, prenosi <a href="https://vijesti.hrt.hr/656490/danas-o-pritvoru-za-barisica-i-grgica">HTV</a></p>