Milanović o aferi Janaf: 'Dosta toga mi u toj istrazi nije jasno'

Predsjednik je u povodu afere Janaf izjavio da mu nije jasno zašto Dragan Kovačević i Krešo Petek nisu uhićeni tijekom primopredaje 1,96 milijuna kuna mita, nakon što je policija snimila okolnosti tog događaja

<p>"Ne mogu shvatiti da to nije prekinuto u onom trenutku kada je praćenjem ustanovljeno da netko nekome daje dva miljuna kuna. Tu je kraj svake priče, imaš predmet, imaš materijalni dokaz. To je nešto što bi mene zanimalo", izjavio je<strong> Zoran Milanović </strong>u Podgariću upitan za USKOK-ovu istragu zbog navodnog namještanja poslova tvrtki Elektrocentar Petek ivanićgradskog poduzenika Kreše Peteka. </p><p>"Ako je zaista policija pratila nekoga tko nosi dva milijuna ili 200 tisuća kuna nekome da mu da mito, onda hapsiš istog trena i priča je gotova. Koga su čekali uhvatiti, američkog predsjednika?", upitao je Milanović te dodao da njemu "ova istraga nije jasna".</p><h2>'Ja sam s Draganom bio dobar, ne neki prijatelj, ali dobar'</h2><p>Peteku se na teret stavlja da je u studenom prošle godine Kovačeviću na ruke platio 1,96 kuna mita kako bi dobio nekoliko poslova. U trenutku primopredaje policija je, uz nalog istražnog suca, prilično detaljno snimila okolnosti pod kojima je Petek nosio novac Kovačeviću.</p><p>Inače, predsjednik Uprave Janafa<strong> Dragan Kovačević</strong> bio je 2008. protukandidat Zoranu Milanoviću na unutarstranačkim izborima u SDP-u, nakon čega je prešao u HNS, a Milanović je danas to potvrdio kao i da su prije nekoliko mjeseci bili zajedno na ručku.</p><p>"Ja sam s Draganom bio dobar, ne neki prijatelj, ali dobar", ustvrdio je Milanović.</p><p>"Ispada da je praćen jako dugo, da je bio praćen i kada mu je, navodno, ovaj drugi davao dva milijuna kuna. Zašto ih onda zajedno nisu uhapsili sve? Tu završava svaka istraga, imaš corpus delicti, imaš sve. Tak da mi tu dosta toga nije jasno", odgovorio je Milanović na pitanje o istrazi u aferi Janaf.</p><p>S obzirom na to da je Kovačević u vrijeme njegove vlade došao na čelo Janafa, Milanović je rekao da je Kovačevića 2012. na čelo uprave Janafa postavio <strong>Radimir Čačić.</strong></p><h2>Linić je htio provesti porezni nadzor</h2><p>Upitan za sukob između Kovačevića i nekadašnjeg SDP-ovog ministra financija <strong>Slavka Linića</strong>, Milanoviće je rekao da je u tom sukobu stao na Linićevu stranu i da nije bila riječ ni o kakvom "muljanju", već je Linić htio provesti porezni nadzor.</p><p>"Nije bila stvar korupcije, već Kovačević tada nije dopustio poreznim inspektorima da uđu u zgradu Janafa s obrazloženjem da je riječ o dioničkom društvu. Tu je Linić bio u pravu, ali na kraju je to nekako bilo stišano. Nije se radilo o javnoj nabavi", rekao je Milanović.</p><p>Predsjednik je komentirao i zadržavanje investicijske razine kreditnog rejtinga Hrvatskoj, rekavši da je ono što je Agencija Standard & Poor's rekla dobro, no i da su rejtinzi rejting agencija stvar prošlosti.</p><p>"U vremenu u kojemu je novac praktički besplatan, njihove prognoze ne znače ništa. Značajnije je što mi znamo i kojim mi podacima baratamo, a sljedeća godina bi trebala biti godina oporavka i rasta ako se situacija oko korone smiri", istaknuo je predsjednik koji je sudjelovao na obilježavanju 75. obljetnice oslobođenja sjeverozapadne Hrvatske u Podgariću.</p>