Istražuju dvojicu zbog prijetnji premijeru na društvenoj mreži?

Nakon napada na Markovu trgu, premijer Andrej Plenković javno je osudio govor mržnje i najavio obračun s radikalizacijom u društvu. I danas je istaknuo da je on bio meta napada. Ali i da su se zaredale prijetnje.

<p>Nakon napada u ponedjeljak uslijedio je niz novih prijetnji koje su vrlo eksplicitne. Nije me strah, naprotiv. Što se tiče teze da se moglo dogoditi bilo gdje, ja sam kao predsjednik Vlade u zgradi u kojoj sam šef, otišao vidjeti snimke napada i vidio da to nije trebao biti bilo tko. Nego je bilo baš s namjerom, izjavio je danas u Bruxellesu premijer <strong>Andrej Plenković.</strong></p><p>Kako večeras neslužbeno doznajemo, policija provodi kriminalističko istraživanje koje ima veze s prijetnjama premijeru. Istragom je, doznajemo, obuhvaćeno dvoje ljudi, a riječ je o prijetnjama na društvenim mrežama. Više o svemu trebalo bi se znati sutra.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Podsjetimo, nakon napada kalašnjikovim <strong>Danijela Bezuka</strong> na Markovu trgu, u kojem je teško ranjen policajac, premijeru Plenkoviću pojačano je osiguranje. Od danas se, nakon što se vratio iz Bruxellesa, vozi u blindiranom automobilu koji je otporan na metke i eksploziju. Istu zaštitu dobio je i predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong>. Plenković je posljednjih dana javno osudio govor mržnje i najavio obračun s radikalizacijom u društvu.</p><h2>Napadač prespavao u hostelu, proučavao kretanje predsjednika i premijera?</h2><p>Kako piše <strong><a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/sto-je-guglao-danijel-bezuk-na-webu-trazio-gdje-zivi-i-gdje-se-krece-plenkovic-ali-i-milanovic-15025809">Jutarnji list</a></strong>, policija je na računalu napadača Danijela Bezuka pronašla tekstove, ali i fotografije s uredima Vlade i predsjednika, lokacijama tih objekata, rutama kojima se do njih dolazi te redovnim aktivnostima predsjednika i premijera. Napadačev cilj, po svemu sudeći, bio je probiti se u zgradu Vlade s oružjem.</p><p>Bezuk je, javlja <strong><a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3907052/rtl-nesluzbeno-doznaje-napadac-na-vladu-dan-ranije-dosao-u-zagreb-prespavao-u-hostelu-a-na-markov-trg-dovezao-se-taksijem/">RTL</a></strong>, u Zagreb došao u nedjelju. Prespavao je u hostelu u centru Zagreba, a potom se taksijem dovezao do Markova trga i iz automatske puške zapucao prema policajcima koji su čuvali Vladu.</p><p> </p><p> </p>