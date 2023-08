Istražuju je li imala pomagača: 'Nismo znali da je trudna. Zašto je nije ostavila nekom na pragu'

Otvorio sam šternu s vodom da napojim ovce. Skamenio sam se, ne znam što bih rekao, suznih očiju započinje priču stočar iz Prvan Sela nedaleko od Perušića u Lici. Strah, tuga i šok zavladali su mjestom. Već dva tjedna se po selu priča o stravičnim detaljima čedomorstva...

Dva tjedna se spominje ubijeno dijete, tijelo u bunaru... No nitko nije znao detalje, dok ličko-senjska policija nije službeno potvrdila da je uhitila ženu (20). Nju sumnjiče za teško ubojstvo svojega djeteta. Navodno je novorođenče umotala i bacila u bunar kraj jedne zapuštene kuće. Bunarom se koriste stočari koji napajaju životinje.

- Ma užas! Ja vam od tada ne spavam. Išao sam po vodu i onda to vidio. Ne vjerujem svojim očima što sam vidio. Sve što sam mogao tad reći od šoka rekao sam policiji. Više o tome ne mogu govoriti. Shvatite, teško mi je - dodao je stočar koji je pronašao tijelo djeteta. Napušteno imanje, gdje se nalazi i bunar, nalazi se malo zavučeno u ulici, u vlasništvu je rodbine stočara koji tamo drži ovce. Nije poznato kako je uopće majka, koja kako doznajemo, živi u Perušiću došla uopće do Prvan Sela i ostavila tijelo. Ni policija u četvrtak nije htjela iznositi detalje.

U selu zavjet šutnje

- Imajući u vidu zaštitu i dobrobit obitelji, ne možemo iznositi više detalja provedenih izvida kriminalističkog istraživanja - rekli su nam u policiji. Tijelo novorođenčeta je, kako doznajemo, pronađeno još 4. kolovoza 2023. godine. Ličko-senjskim policajcima u kriminalističkom istraživanju pridružili su se i policajci iz Službe kriminalističke policije. Istraživanje, za koje su i sami naveli da je bilo opsežno i složeno, trajalo je dva tjedna. Više od toga nisu htjeli navoditi.

A sličan zavjet šutnje u četvrtak je vladao i u Prvan Selu, Perušiću i okolnim mjestima. Svi mještani kojima smo prišli su u vidnom šoku. Rijetki su htjeli govoriti o stravičnom slučaju kakav ne pamte u svom kraju. Poznaju osumnjičenu i njezinu obitelj jer se, kako kažu, radi o maloj sredini.

- Ma nema vam se tu što pametno reći. Znamo ih sve, ali bolje da šutimo - rekao nam je dio mještana.

Kako su nam ispričali, osumnjičena je stanovala s obitelji u Perušiću u podstanarskom stanu. Tamo je navodno bila s partnerom, s kojim ima još dvoje malodobne djece.

- Ona i taj njezin dečko su iz različitih sela. Tu su živjeli u podstanarstvu. Moram reći da nismo primijetili da je trudna. Ma pričalo se tu po selu svašta, što je napravila. Policije je bilo jako puno. Očito su stiskali obruč i otkrili. To imanje gdje je dijete bacila u bunar navodno se nalazi u blizini stare kuće njezine majke. Ma tragedija, pa ona ima dvoje male dječice. I što će sad? Eno je u pritvoru u Gospiću. Kako se priča po selu, navodno mora piti tablete za smirenje. Je li bila neuračunljiva ili je to postporođajni sindrom? Možda je to i isplanirala? Svašta se priča, znate - govori nam mještanka Perušića, koja je iz viđenja poznavala osumnjičenu. Ističe kako je radila povremeno u jednom kafiću.

'Nisu brinuli za djecu'

- Ma to je prestrašno. Živim ovdje 50 godina, ali nisam čula ikad za ovakav slučaj - dodaje. Slično priča i drugi sugovornik, koji kaže kako je osumnjičenu i njezina partnera znao sretati, ali da nikad nisu bili problematični za okolinu i druge.

- A čujte, između sebe su sigurno imali problema. Vidjelo se na njihovoj djeci, moglo se primijetiti da im roditelji nisu baš posvećeni koliko bi trebali biti. Njezin partner je povremeno radio tu razne poslove, kao i ona u lokalnom kafiću. A često su i zajedno posjećivali kafiće. Djecu je, to znam, znala čuvati njezina majka dok se oni 'saberu' - dodaje sugovornik. Stravičan slučaj potresao je i Ivicu Turića, dugogodišnjeg načelnika Općine Perušić.

- Strašno! Nemam riječi. Ljudi su u šoku i nevjerici. Ne poznajem obitelj, ne znam ni o kome je riječ, no teško je tu bilo što reći. Riječ je o teškom kaznenom djelu. Sad je sve na policiji i na nadležnim službama. Nešto slično ne pamtimo na našem području. Ni ja ne pamtim, a načelnik sam 20 godina - rekao nam je Turić.

Mjestom su se vrlo brzo proširile brojne teorije. Od toga da osumnjičena nije ništa ni znala do toga da je čedomorstvo pomno isplanirala. Kako je i sam načelnik rekao, sve će utvrditi nadležne službe. Policija sumnjiči ženu za teško ubojstvo, a za to je tereti i županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu.

- Proveli smo dokaznu radnju prvog ispitivanja uhićene zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva na štetu tek rođenog djeteta - rekli su iz državnog odvjetništva te zatražili određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičene zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog okolnosti kaznenog djela koje su posebno teške.

Sudac karlovačkog Županijskog suda Mladen Kosijer djelomično je prihvatio zahtjev DORH-a i odredio osumnjičenoj istražni zatvor, ali ističe da tek treba utvrditi je li riječ o teškom ubojstvu ili nekoj drugoj kvalifikaciji.

- Kaznena prijava podnesena je zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva, ali se za sada ne može znati hoće li to tako i ostati. Tek slijede medicinska i psihijatrijska vještačenja. Vještaci su ti koji trebaju utvrditi radi li se u ovom slučaju možda o postporođajnoj depresiji, a i nisu za sada pronađeni elementi za stavak 'posebno teških okolnosti kaznenog djela' - rekao je sudac, koji je istražni zatvor odredio kako osumnjičena ne bi utjecala na svjedoke.

‘Vještaci će utvrditi’

- Odredio sam istražni zatvor, treba ispitati supruga, majku i druge svjedoke, ali uz to još puno toga treba utvrditi, a vještačenja nerijetko traju dugo - rekao je sudac.

Kako Hina neslužbeno doznaje, osumnjičena je na policiji navodno najprije priznala zločin, ali se u daljnjem tijeku postupka brani šutnjom. Brigu o njezinoj djeci navodno su preuzeli njezina majka i partner. Mještani dodaju kako se partner osumnjičene iselio iz podstanarstva nakon što je dijete pronađeno u bunaru.

- Nismo znali zbog čega, ali od tada ga nema. Žalosno. Bilo bi bolje da je dijete ostavila nekome pred vratima, netko bi ga uzeo, pa i sam bi ga prigrlio. Ovo je užasno. Za to bi trebali robijati svi koji su u tome sudjelovali na bilo koji način - zaključuju mještani.

Središnja služba Hrvatskog zavoda za socijalni rad je istaknula kako obitelj uhićene 20-godišnjakinje osumnjičene za teško ubojstvo novorođenčeta nije bila u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad i da nisu korisnici prava ili usluga u sustavu socijalne skrbi.