Istukao ženu u zatvoru: Nisu ga ni policajci mogli spriječiti...

Zbog ozljeda koje je nanio svojoj bivšoj supruzi, Milan Đuranović (54) zvan Mile, u Splitu poznatiji kao skladatelj i vođa splitskog rock benda "Ponoćni Express", osuđen je nepravomoćno na splitskom Općinskom sudu, piše Slobodna Dalmacija.

Prema presudi, Đuranović je 19. prosinca 2014. godine u prijepodnevnim satima u Zatvoru u Splitu bio u prostoriji za otvorene posjete sa svojom bivšom suprugom. U jednom trenutku, dok je ona sjedila za stolom, rekao joj da će, čim izađe iz zatvora, ubiti petero ljudi među kojima će biti i ona.

Potom je naglo ustao i viknuo "Kravo, ubit ću te", te ju je uhvatio za jaknu i dohvatio preko stola, tijekom čega je ona udarila u stol i ozlijedila se.

Iako ga je policajac pokušao obuzdati, Mile je uspio i dva puta šakom lupiti bivšu suprugu u glavu.

- On mi je kazao kako se nadao izlasku iz zatvora, ali da mu je zatvor produžen i kako se pomirio sa svojim životom. Rekao je da kada izađe iz zatvora, da će riješiti pet ljudi, među kojima sam i ja, pa da će onda i sebi presuditi metkom u čelo. Kazala sam mu da neće ispred djece tako razgovarati, a on je rekao da hoće i da sam mu dužna dovoditi djecu jer da je tako odredio sud. Onda sam mu rekla da je to svoje pravo upravo izgubio, pa je on naglo ustao sa stolice i preko stola me uhvatio za jaknu. Tada sam se pokušala otrgnuti od njega, ali nisam uspjela jer me je Milan povukao prema sebi. Tada je reagirao pravosudni policajac koji se nalazio u prostoriji, kao i drugi zatvorenici koji su uhvatili Milana i vikali da me pusti, ali on nije htio - kazala je njegova bivša supruga tijekom suđenja.

Đuranović je u svoju obranu rekao da je tog dana dobio uvjetni otpust i da je rekao ženi da dovede i njihovu kćer da joj kaže vijesti. Tvrdi da mu žena namjerno nije dovela kćer. Naveo je i kako ju je pitao zašto se ne drži sudske odluke da mu dovodi djecu, a ona je rekla da se neće držati te odluke. Kazao je i kako se svega nakon toga - ne sjeća.

- Nadalje, optuženik je naveo da se sve može provjeriti kod javne pravobraniteljice za djecu, kao i kod socijalne službe, da ga je bivša supruga na sve načine provocirala, da mu je od 90 posjeta samo osam puta dovela djecu i da je djetetu na 12 mjeseci uzela telefon da se ne bi njemu mogao javiti, da je on doživio živčani slom od svega što mu je ta žena napravila od života. Kazao je da se sjeća kako mu je bivša supruga kazala da neće poštovati sudske odluke, a sljedeće čega se sjeća jest pravosudni policajac kada je on bio na prijavnici svezan na podu - navodi se u njegovoj obrani.

Za nasilje nad bivšom suprugom nepravomoćno je dobio sedam mjeseci zatvora, piše Slobodna Dalmacija.