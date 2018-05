Susjedi: 'Jadranka je bila dobra i draga, on je bio ljubomoran'

U šoku sam. Ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Nikad ne bih pomislila da će do toga doći. Ništa se u noći nije čulo, tek su mi ujutro susjedi rekli da je ubijena. Ispričala nam je to šokirana susjeda Jadranke Šošić (43), koju je u noći na srijedu u Petrinji nožem ubio nevjenčani suprug.

Jadranka je treća žena koju je u zadnjih mjesec dana ubio suprug ili partner. Susjedi tvrde da je Jadranka vezu s muškarcem koji ju je ubio započela prije godinu dana.

- Bila je jako dobra, draga i vrijedna žena. On je bio ljubomoran. Neko vrijeme je živjela kod njega u Sunji, no onda se vratila u svoju obiteljsku kuću u Petrinju, u kojoj ju je ubio - kažu susjedi. Istraga Jadrankina ubojstva traje i točne okolnosti koje su dovele do ubojstva još se ne znaju.

Prosvjed ispred Vlade

Prije Jadranke ubijene su Marija Lengelić (49) i Anita Novoselac (39).

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL/Privatni album

Marija je majka sedmero djece. Zadavio ju je muž 24. travnja u Marinu Selu kraj Pakraca. Anitu je, pak, nožem 20. svibnja ubio dečko u Gajnicama.

- Vlado, što čekate? Istanbulsku konvenciju ste ratificirali, a žene još ginu - poručile su to aktivistice Platforme za reproduktivna prava. U srijedu su, prosvjedujući pred Vladom, upozorile na nova ubojstva žena te zahtijevale hitnu i brzu implementaciju ratificirane Konvencije.

- Za svako nasilje je odgovorna država ako ne koristi sustav radi pružanja zaštite ženama žrtvama. U ovom trenutku Istanbulska konvencija je ratificirana, ali stječe se dojam da je to samo mrtvo slovo na papiru. Kad će nadležna ministarstva krenuti u prilagodbu i provedbu zakona i propisa koji će konačno počinitelja sankcionirati, a ne amnestirati? Trebalo bi izmijeniti i Nacionalnu strategiju za zaštitu od nasilja u obitelji, prilagoditi je Istanbulskoj konvenciji te tekstualno i sadržajno dodati odredbu da je riječ i o zaštiti od nasilja nad ženama - rekla nam je Neva Tölle iz Autonomne ženske kuće Zagreb.

Tölle upozorava da bi trebalo promijeniti i postojeći Obiteljski zakon, vratiti kazneni zakon koji je sveobuhvatnije štitio žrtvu, a na kraju treba promijeniti i Zakon o kaznenom postupku.

- Iako još nemamo adekvatne zakone, to ni jednu službu ne sprečava da postupa odmah u duhu ratifikacije. Primarna je zaštita žrtve i adekvatna sankcija nasilja, pa onda svi mogu i moraju djelovati u duhu te Konvencije dok se zakoni ne prilagode - kaže Neva Tölle.

Sociologinja prof. dr. sc. Branka Galić, voditeljica sekcije Žena i društvo u Hrvatskom sociološkom društvu, također upozorava da tri ubojstva u samo mjesec dana svjedoče kako je potrebno hitno djelovati.

Društvo mora reći dosta

- Naše institucije eskiviraju odraditi svoj dio posla pa vidimo veliki nesrazmjer između načela i prakse. Dodatno, provedena je velika antikampanja kojoj je cilj bio stvoriti negativnu sliku o Konvenciji u općoj populaciji i ta je slika potaknuta više nego pozitivna slika o benefitima takvog dokumenta. Nije jasno zašto je država dopustila takvu hajku, a nisu napravili ništa da građane bolje upoznaju sa sadržajem dokumenta pritom pozivajući stručnjake koji se bave tim područjem, a ne nestručnjake - rekla je sociologinja Branka Galić.

Aktivistica Sanja Sarnavka, koja je u srijedu prosvjedovala pred Vladom, naglašava da treba alarmirati javnost te upozoriti žene da reagiraju i obrate se nadležnim institucijama ako trpe nasilje.

- Dok društvo ne kaže da nam je dosta, ništa se neće promijeniti - kaže Sarnavka.

Do zaključenja ovoga broja naših novina od Vlade nismo dobili odgovor kad će potrebne zakone uskladiti s Istanbulskom konvencijom i početi njezinu primjenu.