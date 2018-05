'Marš, mogu s tobom što hoću; Osakatit ću te, ja te hranim...'

Donosimo vam šokantne ispovijesti deset žena koje su tražile pomoć Autonomne ženske kuće.

‘Govorio mi je da sam kurvetina i da me nikad ne bi oženio’

Fizički me napadao, nazivao me pogrdnim imenima, govorio mi je da sam kurvetina i da me nikad ne bi oženio da je znao kakva sam. Govorio mi je: ‘Meni si došla na grbaču, da me nema pokrepala bi od gladi, neuredna si, ti si nakaza, nisi slična ženi, prasica si’, svjedoči jedna od brojnih zlostavljanih žena koje su se javile Autonomnoj ženskoj kući Zagreb.

Nakon nekoliko godina pakla supruga je prijavila za partnersko nasilje. Priča da ju je jednom prilikom nožem ubo u natkoljenicu. Nekoliko puta mjesečno hvatao bi je za majicu i pljuvao joj u lice. U alkoholiziranom stanju ju je vrijeđao, psovao da će joj jebati mrtvu majku, čupao je za kosu, a nekoliko puta je njezinom glavom udario i u zid. Nakon toga ju je tukao po rebrima, razbio joj čašu na glavi, a onda otišao iz kuće.

‘Ja sam tvoj muž i ti mene moraš slušati, moraš raditi ono što ti ja kažem’

Ništa manje strašno nije ni drugo svjedočanstvo. Nekoć zlostavljana žena koja je svojeg partnera više puta prijavljivala za proživljeno nasilje, zbog inertnosti institucija na kraju je sama odlučila podići optužnicu protiv njega. Jednom ju je u dvorištu kuće rukama zgrabio za ramena i iz sjedećeg je položaja snažno bacio na pod. Potom ju je počeo tući šakom po glavi. Dok je bila trudna, ošamario ju je, vikao na nju, a kad ga je ona zamolila da joj da mira da može dojiti, nasilnik joj je uzeo bebu iz ruku i nije je htio vratiti.

Nazivao ju je pogrdnim imenima, govorio joj je: ‘Gusko, glupa si, ništa ne znaš, đubre, ja sam tvoj muž i ti mene moraš slušati, moraš raditi što ti ja kažem. Ako me ikad prevariš, ubit ću te’.

‘Marš u kut, niže si biće jer si žena i mogu s tobom raditi što hoću’

Treći slučaj jednako je jeziv. Nasilnik je svojoj supruzi govorio da je lažljivica, glupa krava, da nema pravo glasa.

Derao se: ‘Marš u kut, niže si biće jer si žena i mogu s tobom raditi što hoću’. Prijetio je da će je ubiti, odsjeći joj glavu. Lupao joj je glavom u zid, gađao je tanjurima, učestalo fizički nasrtao na nju, šamarao je otvorenim dlanom, vukao za kosu, bacao na pod i udarao nogama. Nakon rođenja njihova djeteta muškarac je odbijao sudjelovati u obavezama oko rođenja djeteta te je prijetio da će bebu baciti kroz prozor.

‘Znao mi je reći da skratim jezičinu i da se odem liječiti u Vrapče’

Znao mi je reći da skratim jezičinu i da se odem liječiti u Vrapče jer sam luda, prijetio je da će me polomiti, svjedoči četvrta žena. Dodaje da ju je suprug često udarao rukama po tijelu. U alkoholiziranom stanju verbalno ju je napadao, govorio joj da je glupa i nesposobna te da će on radije u zatvor jer je ne može podnijeti.

‘Udario me je u glavu i vukući za kosu dovukao me je nazad u stan’

Peta zlostavljana žena koja se javila Autonomnoj ženskoj kući Zagreb govori da ju je suprug jednom prilikom u večernjim satima sačekao i tražio je da mu preda mobitel. Ona je to odbila, a nasilnik je izgubio kontrolu. Udario ju je u glavu, vukao je i čupao za kosu, a kad se istrgnula i pobjegla, stigao ju je i gurnuo u ogradu. Vukući je za kosu dovukao ju je nazad u stan.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

‘Gađao me je pepeljarom i stolcem, često me je šamarao dok sam dojila’

Dugih, paklenih 14 godina proživjela je još jedna žena zarobljena u braku s nasilnikom. Svih tih godina ju je nazivao kurvom, kujom, bezobraznicom...

- Svi ste klošari, ubit ću te - vikao je na nju. Često ju je udarao u glavu ili rebra, a nerijetko i njezinom glavom o pod. Gađao ju je pepeljarom i stolcem, često je šamarao dok je dojila djecu. Pijan joj je stavljao nož pod grlo, a jednom ju je pokušao ugušiti i pred njihovim maloljetnim djetetom.

‘Morala sam obrijati glavu za pokoru, zabranio mi je gledati djecu’

Govorio mi je da sam đubre, kurva, krava, kretenčina, sotona, da lažem. U nekoliko navrata istukao me šakama i rukama po cijelom tijelu govoreći kako djeca moraju vidjeti na koji način sa mnom treba postupati, svjedoči sedma žrtva obiteljskog nasilja. Suprug ju je, priča, često tjerao iz kuće jer je smatrao da sjedi i njemu krade energiju. U tim je trenucima žena spavala u autu. Natjerao ju je čak da si obrije glavu za pokoru, a zabranio joj je i da gleda djecu.

‘Zapisivao je kad dolazim, nije mi dopuštao da se zaposlim’

Jedanaest godina nasilje je trpjela i osma žena iz naše priče. Suprug je nasrtao na nju, tukao je po rukama i nogama, po cijelom tijelu, kontrolirao je.

- U bilježnicu je bilježio kad djeca i ja dolazimo kući i odlazimo - kaže. Prijetio je da će je ubiti, uskraćivao joj novac i nije joj dopuštao da se zaposli.

‘Samljet ću te, osakatiti, unakaziti, ja te hranim...’

Samljet ću te, osakatiti, unakaziti, ja te hranim i oblačim, prijetio je nasilni suprug još jednoj ženi koja je pomoć potražila u Autonomnoj ženskoj kući Zagreb. Govorio je da će i nju i njihova zajedničkog sina ubiti te dići kuću u zrak. Žena je bila toliko prestrašena da ga se nije usudila prijaviti policiji. Nakon četiri godine konstantnog zlostavljanja pobjegla je od kuće, prespavala u garaži i potražila smještaj u AŽKZ-u.

‘Ti si kurva i pašče. Najedi se govana, đubre jedno...’

Deseta priča zlostavljane žene potresna je kao i sve dosad. Suprug ju je zlostavljao tijekom cijelog braka. Govorio joj je da samo kurve rade, da joj je sestra kurva. Verbalno je napadao i nju i djecu, psujući i nazivajući ih ‘govna’, ‘đubrad’, ‘paščad’... Govorio im je da se najedu govna. U čestim napadima bijesa dok je bio pod utjecajem alkohola razbijao je i bacao stvari po kući, ali i na suprugu.