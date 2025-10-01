Italija dobiva još jedan neradni dan: Vraćaju ovaj blagdan...

Talijanski parlament u srijedu je glasao u korist vraćanja nacionalnog blagdana sv. Franje Asiškog, jednog od zaštitnika zemlje, gotovo pola stoljeća nakon što je ukinut.

Blagdan sv. Franje pada bit će 4. listopada, a obilježavat će se tek od sljedeće godine, 800 godina nakon njegove smrti 1226. godine.

Premijerka Giorgia Meloni pozdravila je odluku, rekavši da sv. Franju vole svi Talijani.

"Taj će nacionalni blagdan biti prilika da proslavimo izvanrednog čovjeka i da se podsjetimo tko smo i što nas ujedinjuje", rekla je u izjavi.

Donji dom prošli je tjedan podržao prijedlog zakona s 247 glasova za i dva protiv, dobivši tako široku podršku diljem političkog spektra, a odbor Senata za ustavna pitanja dao je konačno odobrenje u srijedu ubrzanim postupkom.

Blagdan je prvi put uveden 1958., ali je ukinut 1977. u sklopu mjera štednje.

Sveti Franjo, poznat po svom zavjetu siromaštvu, bliskosti s prirodom i nadahnjujućim propovijedima, osnovao je franjevački red i proglašen svetim 1228. Novi zakon definira dan kao odavanje počasti njegovim vrijednostima: miru, bratstvu i zaštiti okoliša.

Time će Italija imati dodatni nacionalni neradni dan osim dosadašnjih 12, uključujući Dan oslobođenja 25. travnja i Dan Republike 2. lipnja.

Vlada procjenjuje da će blagdan državu koštati oko 10 milijuna eura zbog rada policije i zdravstvenih radnika na blagdan, ali za tu procjenu nisu uzeti drugi čimbenici.

Francuska je za razliku od Italije ove godine predložila ukidanje dvaju od 11 državnih praznika kao dio izrazito nepopularnog plana za popunjavanje praznine u proračunu. Francuska vlada je u međuvremenu pala pa je prijedlog zasad odbačen.

Francuski zavod za statistiku INSEE procijenio je da bi predloženo smanjenje broja praznika pozitivno utjecalo na BDP sa samo 0,06%, što daje naslutiti da novi talijanski praznik neće stvoriti veliku rupu u budžetu Italije. Dan 4. listopada 2026. pada u nedjelju, tako da će prvi novi slobodan dan u radnom tjednu za Talijane biti 2027. godine.