ZBOG PREVARE

Italija je istraživala Amazon. Nagodili se za 180 mil. eura

Italija je istraživala Amazon. Nagodili se za 180 mil. eura
Amazon je sada talijanskoj poreznoj upravi uplatio oko 180 milijuna eura, pridruživši se skupini od tridesetak tvrtki koje su u posljednje dvije godine sklopile nagodbu kako bi ishodile zatvaranje sličnih istraga

Podružnica američkog diva elektroničke trgovine Amazona uplatila je talijanskim poreznim vlastima oko 180 milijuna eura i ukinula sustav praćenja dostavljača kako bi ishodila obustavu istrage o mogućoj poreznoj prijevari i izrabljivanju radnika, rekli su u petak upućeni izvori. U srpnju 2024. godine talijanska financijska policija preventivno je zaplijenila oko 121 milijun eura talijanskog ogranka Amazona na temelju istrage državnog tužitelja o mogućoj poreznoj prijevari i izrabljivanju radnika. Milanski ured državnog tužitelja sumnjao je da Amazon nezakonito prepušta poslove dostave podizvođačima kako bi sveo troškove rada na minimum i plaćao manji porez.

Milanski tužitelji otvorili su više od desetak sličnih istraga, sumnjajući da se takvom praksom služe i DHL, GLS, Uber, Lidl, BRT, Geodis, Esselunga, Securitalia, UPS, GS, grupa Carrefour i GXO. Tako su početkom srpnja prošle godine zaplijenili 84 milijuna eura GXO-a, prema izvješću talijanske novinske agencije ANSA-e.

U nalogu o zapljeni 121 milijuna eura Amazona stajalo je da kompanija nije plaćala PDV, mirovinske i zdravstvene doprinose.

Talijanske vlasti spomenule su u priopćenju "složenu poreznu prijevaru", preko "nezakonitog mehanizma fakturiranja za "pravno nepostojeće" poslove, s obzirom na ugovore s podizvođačima.   

Mehanizam stvara velike gubitke talijanskom proračunu, uz kontinuirano izrabljivanje radnika u korist Amazon Italia Transporta, naveli su u priopćenju.

Amazon je sada talijanskoj poreznoj upravi uplatio oko 180 milijuna eura, pridruživši se skupini od tridesetak tvrtki koje su u posljednje dvije godine sklopile nagodbu kako bi ishodile zatvaranje sličnih istraga.

Ukupan plaćeni iznos veći je od milijardu eura, prema sudskom dokumentu koji je vidio Reuters.

"Pojasnili smo našu poziciju nadležnim vlastima koje su uvažile visoke standarde našeg modela suradnje s partnerima za dostavu", stoji u priopćenju Amazona.

