Italija razmatra da uvede nove mjere na granici sa Slovenijom

Italija razmatra da, nakon isteka sadašnjeg produljenja graničnih kontrola sa Slovenijom, suspenziju šengenskih pravila zamijeni alternativnim sigurnosnim mjerama, najavio je u utorak talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani nakon sastanka sa slovenskim kolegom Toneom Kajzerom.

- Ozbiljno razmatramo da, nakon isteka produljenja, suspenziju Schengena na granici sa Slovenijom zamijenimo dogovorenim alternativnim mjerama. One bi jamčile sigurnost i pomogle u suzbijanju ilegalnih migracija - rekao je Tajani, prenosi Anadolu.

Kako je istaknuo, Italija želi dodatno unaprijediti suradnju sa Slovenijom, a jedna od mogućnosti su zajedničke policijske ophodnje po uzoru na model koji se već primjenjuje na talijansko-francuskoj granici.

- O tome sam već razgovarao s ministrom unutarnjih poslova Matteom Piantedosijem - dodao je Tajani.

Sadašnje granične kontrole između Italije i Slovenije na snazi su do 18. prosinca. Slovenski ministar Kajzer pozdravio je mogućnost tješnje suradnje dviju zemalja te granicu opisao kao "prostor suradnje i novih prilika".

Tajani je naglasio da talijanske granične mjere nisu usmjerene protiv Slovenije niti bilo koje druge zemlje.

- Ovo nije usmjereno protiv nikoga, niti je riječ o političkom stavu - poručio je, istaknuvši da je cilj mjera rješavanje sigurnosnih pitanja i problema ilegalnih migracija.

Italija je u utorak produljila i privremene kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske. Kao razlog navela je sigurnosne brige i rizik od ulaska terorista u zemlju. Španjolska je tu odluku kritizirala, a ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares talijanske je mjere nazvao "apsurdnima, beskorisnima i sramotnima".

Tajani je branio odluku i rekao da sigurnosna situacija zahtijeva od nadležnih tijela da osiguraju zaštitu državnih granica. Odluka o kontrolama povezana je s događajima krajem srpnja, kada je prema procjenama španjolske vlade u Ceutu iz Maroka ušlo više desetaka tisuća ljudi.