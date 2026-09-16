Italija želi dodatno unaprijediti suradnju sa Slovenijom, a jedna od mogućnosti su zajedničke policijske ophodnje po uzoru na model koji se već primjenjuje na talijansko-francuskoj granici
Italija razmatra da uvede nove mjere na granici sa Slovenijom
Italija razmatra da, nakon isteka sadašnjeg produljenja graničnih kontrola sa Slovenijom, suspenziju šengenskih pravila zamijeni alternativnim sigurnosnim mjerama, najavio je u utorak talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani nakon sastanka sa slovenskim kolegom Toneom Kajzerom.
- Ozbiljno razmatramo da, nakon isteka produljenja, suspenziju Schengena na granici sa Slovenijom zamijenimo dogovorenim alternativnim mjerama. One bi jamčile sigurnost i pomogle u suzbijanju ilegalnih migracija - rekao je Tajani, prenosi Anadolu.
Kako je istaknuo, Italija želi dodatno unaprijediti suradnju sa Slovenijom, a jedna od mogućnosti su zajedničke policijske ophodnje po uzoru na model koji se već primjenjuje na talijansko-francuskoj granici.
- O tome sam već razgovarao s ministrom unutarnjih poslova Matteom Piantedosijem - dodao je Tajani.
Sadašnje granične kontrole između Italije i Slovenije na snazi su do 18. prosinca. Slovenski ministar Kajzer pozdravio je mogućnost tješnje suradnje dviju zemalja te granicu opisao kao "prostor suradnje i novih prilika".
Tajani je naglasio da talijanske granične mjere nisu usmjerene protiv Slovenije niti bilo koje druge zemlje.
- Ovo nije usmjereno protiv nikoga, niti je riječ o političkom stavu - poručio je, istaknuvši da je cilj mjera rješavanje sigurnosnih pitanja i problema ilegalnih migracija.
Italija je u utorak produljila i privremene kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske. Kao razlog navela je sigurnosne brige i rizik od ulaska terorista u zemlju. Španjolska je tu odluku kritizirala, a ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares talijanske je mjere nazvao "apsurdnima, beskorisnima i sramotnima".
Tajani je branio odluku i rekao da sigurnosna situacija zahtijeva od nadležnih tijela da osiguraju zaštitu državnih granica. Odluka o kontrolama povezana je s događajima krajem srpnja, kada je prema procjenama španjolske vlade u Ceutu iz Maroka ušlo više desetaka tisuća ljudi.
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