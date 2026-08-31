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SPOR NAKON CEUTE

Talijani produljili suspenziju Schengena sa Španjolskom

Piše HINA,
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Talijani produljili suspenziju Schengena sa Španjolskom
Foto: Reduan/EPA
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Suspenzija schengenskog sporazuma EU-a trebala je isteći u ponedjeljak. Tim je međunarodnim ugovorom potpisanim 14. lipnja 1985. ukinuta kontrola na unutrašnjim granicama između država članica.

Italija je u ponedjeljak objavila da će suspendirati režim otvorenih granica sa Španjolskom za dodatnih 15 dana, produljujući tako ograničenja uvedena nakon masovnog ulaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu prije mjesec dana.

Suspenzija schengenskog sporazuma EU-a trebala je isteći u ponedjeljak. Tim je međunarodnim ugovorom potpisanim 14. lipnja 1985. ukinuta kontrola na unutrašnjim granicama između država članica.

Odluka o produljenju suspenzije "donesena je zbog nepromijenjenih čimbenika koji su doveli do ponovnog uvođenja mjera 1. kolovoza", priopćilo je talijansko ministarstvo unutarnjih poslova.

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Španjolske vlasti kažu da je između u Ceuti ostalo između 5000 i 8000 ljudi, nakon što ih je najmanje 72.000 30. srpnja stiglo iz susjednog Maroka.

Najmanje 82 migranta pronađena su mrtva na španjolskoj strani granice, a Maroko je potvrdio još 14 smrtnih slučajeva.

Ministarstvo je reklo da je Italija svjesna "poteza koje je Španjolska već poduzela zajedno s Europskom unijom kako bi pomogla u tomu da se stanje u tom području vrati u normalu u bliskoj budućnosti".

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