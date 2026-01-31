Iva Rinčić ne vidi ništa loše u zapošljavanju članova obitelji

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić imenovala je u školske odbore partnerice svojih zamjenika Vedrana Vivode i Aleksandra-Saše Milakovića, otkrio je Novi list. Vivodina supruga Ana Barbalić je imenovana u školski odbor OŠ “Vladimir Gortan”, a Tea Lovrinov, partnerica Aleksandra-Saše Milakovića, u školski odbor OŠ Brajda. U školski odbor Centra za autizam i Upravno vijeće Dječjeg vrtića More imenovana je Branka Zemunik, supruga gradskog vijećnika stranke Centar Marina Račića. Centar je jedna od stranaka uz čiju je potporu, kao nezavisna kandidatkinja, Rinčić lani u svibnju izabrana za gradonačelnicu.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak i Školski odbor OŠ Gornja Vežica imenovana Danica Milaković, teta Aleksandra-Saše Milakovića. U upravno vijeće je imenovan Toni Buterin, prijatelj Amira Muzura, životnog partnera gradonačelnice, koautor nekoliko Muzurovih knjiga.

Rijeka: Konferencija gradonačelnice Ive Rinčić i zamjenika Vedrana Vivode i Ace Milakovića | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Sva imenovanja u školske odbore i upravna vijeća gradskih ustanova provedena su u skladu s važećim propisima te u dogovoru s koalicijskim i programskim partnerima, i promjene u načinu imenovanja se ne planiraju - odgovara gradonačelnica Rinčić za 24sata.

Riječ je o tijelima koja nemaju izvršne ovlasti niti predstavljaju profesionalna zaposlenja, već obavljaju nadzorne i savjetodavne funkcije u ime izvršne vlasti koje se u pravilu temelje na građanskom i javnom angažmanu, uz simboličnu ili nikakvu naknadu, dodaje.

- Naknada članovima upravnih vijeća dječjih vrtića i Doma mladih, sukladno Odluci o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka, iznosi 93,90 eura neto za osobe s prebivalištem na području Grada Rijeke, dok se članovima školskih odbora u Gradu Rijeci ne isplaćuje nikakva naknada, navodi.

- Važno je jasno razlikovati ovakve nadzorne i savjetodavne uloge od profesionalnih i operativnih funkcija. Upravo kod zapošljavanja na profesionalnim pozicijama Grad Rijeka primjenjuje dodatne mjere transparentnosti i otvorenosti, što je, među ostalim, rezultiralo znatno većim interesom i odazivom na javne natječaje za direktore komunalnih društava koji su u tijeku - zaključuje Rinčić.

Rijeka: Konferencija za medije članova stranke Možemo | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Grad poručuje da ni u čemu ne vidi problem jer su školski odbori savjetodavni, često bez naknade, i da su odabrane osobe stručne. U najmanju je ruku ipak neobično da se u čitavoj Rijeci i okolici ne može pronaći nekoliko osoba koje zadovoljavaju kriterije, a nisu ni u kakvoj rodbinskoj vezi s izvršnom vlasti - kaže za 24sata Hana Paleka, gradska vijećnica iz redova Možemo!, članica Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje.

Ako su ti odbori samo savjetodavni i volonterski, pita se, zašto su potrebne osobe od silnog povjerenja i znači li to da nemaju povjerenja u nerodbinske savjetnike u gradskim poduzećima, napominje. Na pitanje hoće li i što opozicija dalje učiniti, odgovara kako će ovo sigurno biti tema neke buduće rasprave.

Potpredsjednica Gradskog vijeća Tanja Savić, nezavisna vijećnica, napominje da je Rijeka mali grad u kojem se većina ljudi međusobno poznaje, pa tako i ona površno poznaje neke od imenovanih.

- Riječ je o visokoobrazovanim i kompetentnim osobama, zbog čega smatram da imenovanje samo po sebi ne predstavlja problem. To su volonterske funkcije, bez ikakve financijske naknade, za koje već dulje postoji vrlo slab interes i odaziv. U tom kontekstu smatram da je ključno procjenjivati stručnost i spremnost na angažman, što vjerujem da kroz ova imenovanja neće izostati - kaže Savić.