Ivan (24) je pao na koljena i rekao: 'Dečki, nije mi dobro...'

Podsjetimo, Galeković je preminuo u bolnici nakon nesreće tijekom gašenja požara na zgradi u Velikoj Gorici u subotu poslijepodne. Bio je pripadnik Javne vatrogasne postrojbe iz Velike Gorice, a na intervenciju je otišao s još nekoliko kolega. Jedan od njih je požaru ozlijeđen nakon što je navodno na njega pala greda. Ivana su hitno prevezli u bolnicu nakon što se voditelju smjene požalio da mu nije dobro. Nažalost, u bolnici je preminuo nakon što su ga liječnici pokušali nekoliko puta reanimirati.

Cijela Velika Gorica i Mraclin, gdje je Ivan živio, su u šoku. Nitko još ne može pojmiti da hrabrog Ivana više nema.

- Igrali smo nogomet skupa. Bio je zdrav. Fizički izuzetno spreman. Ne znamo ni sami što mu je bilo. Nitko ne zna. Oduvijek se bavio sportom, a oduvijek je želio i biti vatrogasac. Kad smo saznali što se dogodilo, počeo sam plakati. Nisam prestao niti danas - dodaje Ivanov prijatelj koji je s ostalim kolegama i Ivanovim prijateljima posjetio JVP Zagreb gdje su upalili svijeće i ostavili vijence.

Još nekako su sabrano ušli u zgradu postrojbe, ali ugledavši dva lampiona kraj Ivanove kacige koju je nosio tijekom intervencije svi su briznuli u plač. Tješili su jedni druge koliko su mogli, ali svima su suze potekle.

- Znam ga od malih nogu. Igrao je s nama mali nogomet od kad znam za sebe. Sad smo baš bili u crkvi i idemo kasnije do njegovih da vidimo je li možemo kako pomoći. On je bio jedan prekrasan čovjek. Jednostavno smo svi u šoku - rekao je drugi Ivanov prijatelj Goran Vukašinec. Oko njegove kacige postavili su oko 30-ak plavih lampiona. I sam Nogometni klub Mraclin, u kojem je Ivan igrao, odao mu je počast slikom s crnom trakom i siluetom vatrogasca.

Zbog preminulog vatrogasca na zgradi JVP-a izvjesili su i crnu zastavu. Njemu u čast otvorili su i njegov ormarić u kojem stoji njegova vatrogasna oprema. Ispred ormarića postavili su i njegove čizme. U znak sjećanja na Ivana.

Vatrogasci koje smo zatekli tada u smjeni bili su u vidnom šoku. Sjetno su zurili u pod, a neki su jedva susprezali suze.

Foto: Josip Škof

- Ivek je bio fantastičan dečko. U vatrogascima je praktički od malih nogu, a kod nas radi mislim dvije godine. To je oduvijek htio biti jer mu je i otac vatrogasac kod nas. Ni sami ne znamo što se sinoć točno dogodilo. Jedva smo svi došli u smjenu jutros. Šok neće mjesecima proći. Teško je kada ostanemo bez kolege s kojim smo se praktički svaki dan viđali. Njegov otac radi s nama u smjeni. Čovjek je u jako lošem stanju. Kad je čuo da je Ivan poginuo, nije znao gdje se nalazi. Bio je izvan sebe. Toliko je plakao. Ne želim to nikome. Ne znamo niti kako je drugi kolega koji je završio u bolnici - rekao je jedan od vatrogasaca.

Cijela Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica je pod šokom. I sam zapovjednik postrojbe Borislav Turan jedva je pronalazio riječi za tragičnu situaciju kakva je zatekla njegove vatrogasce

- Dosta dugo sam ga poznavao. Sjajan mladić. Od mladih dana je on dio JVP Velika Gorica, a dvije godine je kod nas baš kao profesionalni vatrogasac. I njegov otac također je vatrogasac kod nas. Tako je Ivan i počeo svoju vatrogasnu karijeru. Što da vam kažem. Ne znamo više niti što reći u ovom trenutku. Cijela postrojba je u šoku. Svi nas traže nešto da kažemo, a mi ne znamo što. Nekako trebamo nastaviti živjeti nakon ovoga, a ne znamo kako - rekao nam je zapovjednik Turan. Susjedi koji su poznavali Ivana kažu kako mu je otac u velikom stanju šoka. Dodaju da je Ivan uvijek pomagao ocu.

- Bili su složni. oduvijek je htio biti vatrogasac - rekla nam je susjeda koja je nakon toga briznula u plač. Dodala je i kako je Ivan imao djevojku koja je također u vatrogascima.

Kako doznajemo, ona je vatrogaskinja u DVD-u Strmec-Bukevski, a Ivana je upoznala na jednom vatrogasnom natjecanju prije četiri godine. Skupa s njegovim ocem trenirala je ekipe za natjecanja, a kada je Ivan nastradao odmah se zaputila u bolnicu. Nažalost, nije ga uspjela vidjeti. Razgovarali smo s Božidarom Vujnovićem, voditeljem smjene u JVP Velika Gorica. Još ne zna od čega je Ivan umro.

- Obdukcija još nije gotova. Kad imamo teže požare, mi po dva, tri aparata ispucamo. Ostanete bez zraka i onda idete po drugi aparat. Tako je i on išao. Tri je aparata promijenio i više nije bilo ni plamena. Čak nije ni masku stavio jer nije bilo plamena, bilo je samo izdimljavanje. Voditelj koji je došao na smjenu čuo je “Joj dečki, meni nije dobro”. I onda ga je našao kako kleči. On ga je iznio van i dao na Hitnu. Tamo je još disao. Zvao sam mu oca, rekao je da je u operacijskoj sali i da mu nitko ništa ne govori. Nakon sat vremena su mu rekli da je umro. Njegov tata, koji je vatrogasac u našoj smjeni, rekao je “Dajte bar organe, ako se daju iskoristiti”. Međutim, sat vremena reanimiranja je prošlo i organi više nisu bili iskoristivi. Dečko je imao 24 godine, sportaš, ako je itko bio spreman, bio je on - rekao nam je Vujnović.

U međuvremenu, pojavila su se brojna nagađanja o uzrocima nesreće. Jedna od spekulacija je ona o neispravnom hidrantu koji je navodno uzrokovao nestanak vode. Vujnović to oštro demantira.

- Kad se dogodi ovako nešto, traži se krivac. Oni koji nemaju pojma o vatrogastvu pričaju o ovim stvarima, oni koji nikad u životu nisu držali mlaznicu u ruci - tvrdi voditelj smjene.

- U 16:08 je primljena dojava i dva vozila s vodom su otišla na intervenciju. U 16:24 su dečki iz pasive došli i već su izašli na intervenciju. Od dojave na licu mjesta smo bili za 18 minuta. Devetero ljudi i četiri vozila, od koja su tri opskrbljena vodom. Bez obzira što jedan hidrant nije bio ispravan, razvukli smo 30 cijevi i spojili se na drugi. Nismo ostali bez vode. Hidrant ne može crknuti, bio je neispravan - kaže nam Vujnović.

Upitali smo ga kako se može dogoditi da hidrant bude neispravan.

- Imate milijun razloga. Imate, recimo, ljude koji se spajaju na divlje pa zalijevaju vrt i onda im vodoopskrba zatvori taj hidrant. Imate hidrante koji godinama nisu stavljani u funkciju pa bi se zapekli ili bi se nakupilo toliko smeća da voda ne može izaći. Za samu našu intervenciju uopće nije bio bitan taj hidrant. Trebalo nam je samo dvije minute duže da se spojimo na drugi hidrant. A imali smo i vodu iz vozila. Te dvije minute nisu utjecale na intervenciju, cijelo vrijeme smo gasili - ispričao nam je Božidar Vujnović.

Foto: Privatna arhiva

Od Ivana su se oprostili vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske. U znak žaljenja su ispred svojih zgrada izvjesili crne zastave. Nju su izvjesili u DVD-u u Ivanovom Mraclinu gdje je i napravio prve “vatrogasne korake”. Nisu željeli ništa govoriti zbog šoka u kojem se nalaze. Postrojbe i vatrogasci su se od kolege oprostili i putem društvenih mreža.

- Prijatelju, najdraži moj, krenuli smo obaviti posao i vratiti se doma. Ti se nisi vratio. Ti si najdraže biće bio, najnevinije i najveselije, a najbolje od vatrogasca što može biti. Tvoj rad, tvoj stav, tvoj osmijeh i fore, i sve ono najljepše. Sve ću pamtiti i proživljavati jer to si ti - moj i naš Ivek Galeković, mraclinska legenda koja nas sad bude čuvala s malo više pozicije. Tamo nek ti bude lijepo, vatrogasac moj, nek te čuvaju anđeli i ti čuvaj nas kao što si to učinio danas, kad se nisi vratio - napisao je jedan od velikogoričkih vatrogasaca koji je s Ivanom bio na subotnjoj intervenciji. Sućut su izrazili glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te ministar obrane Damir Krstičević.

Foto: Josip Škof

- Ovo je iznimno težak i tužan trenutak za cijelu Hrvatsku. Ivan je izgubio život nesebično braneći tuđi dom. Postao je heroj u pravom smislu te riječi - stoji u ministrovom izrazu sućuti. Sućut je izrazio i hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović koji je iz Velike Gorice.

- Počivaj u miru Božjem, prijatelju - napisao je Brozović.