Ivan Anušić bio u Yad Vashemu i što je tamo poručio? Osudio je žrtve 'svih totalitarnih režima'

Ministar obrane Ivan Anušić hvalio se ovoga ljeta da je na koncertu Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu vikao "Za dom spremni", ustrajući na tvrdnj kako u tome nema ništa sporno.

"Ako netko smatra da je to sramota, ja bih rekao da je on sramota za ovu Hrvatsku, ako ne priznaje te vrijednosti o kojima se pjevalo", tvrdio je tada Anušić, odgovarajući kritičarima koji su dogaaj na Hipodromu nazvali "svjetskom sramotom".

Prije desetak dana na Thompsonovom koncertu u Širokom Brijegu tisuće mladih entuzijastično je skandiralo "Za dom spremni", baš kao što je to zabilježeno i na koncertu u Splitu, što je izazvalo izraelsku veleposlanicu u BiH da javno osudi "šokantne prizore mladih ljudi koji slave uz nacističke pozdrave".

Izraelska veleposlanica

"Ovakvi izljevi mržnje moraju se iskorijeniti", kazala je veleposlanica Izraela, a nedugo nakon toga Thompsonov menadžment objavio je kako njihov Marko "nikad nije vikao ZDS".

A jučer, ministar Anušić posjetio je memorijalni centar za žrtve Holokausta Yad Vashem u Jeruzalemu. I što je tamo objavio?

Nakon što je spomenuo "povijesno zlo nacizma" i "stroj smrti nacističkog režima" te odao počast "žrtvi židovskog naroda", posebno je osudio "žrtve svih totalitarnih režima".

Čak ni u muzeju Holokausta HDZ-ov ministar nije izdržao da ne relativizira nacističke, a onda i fašističke i ustaške zločine, tako što ih je izjednačio sa "svim totalitarnim režimima". Misleći pritom, naravno, i na komunistički.

Židovi u partizanima

Premda su mnogi hrvatski Židovi, a o Srbima da se i ne govori, nalazili spas u partizanskom pokretu otpora, premda su Židovi bili žrtve nacizma i ustaša, premda su sovjetske trupe oslobađale nacističke konc-logore...

Čak ni u Yad Vashemu, gdje se Anušić evidentno došao oprati od kritika zbog skandiranja ZDS na Hipodromu, HDZ-ov ministar nije odolio napasti da izjednači sve totalitarne režime, čak ni u kontekstu Holokausta.

Nije pritom spomenuo ustaše. Nije spomenuo Jasenovac koji je dio muzejskog postava. Nije izrazio žaljenje zbog ustaških zločina. Niti se distancirao od pozdrava "Za dom spremni" pod kojim su ubijani Židovi u Hrvatskoj.

Nacistički vazali

Spominjao je naciste, ali ne i ustaše koji su bili nacistički vazali. Osuđivao je nacistički stroj smrti, ali ne i ustaške logore koji su bili podmazani kotačić tog stroja. Spomenuo je židovske žrtve, ali ne i žrtve ustaškog režima. Osudio je sve totalitarne režime, kako bi umanjio kritiku režima koji su organizirano, sustavno, angažirano provodili genocid u Europi.

Pod petokrakom su oslobađani konc-logori i spašavani Srbi, Židovi i svi drugi koji su stradali pod ZDS-om i ustaškim režimom.

"Očuvanje uspomene na žrtvu židovskog naroda, kao i na žrtve svih totalitarnih režima, mora biti snažno i trajno kako više nikada nitko ne bi bio zaveden zločinačkim ideologijama", poručio je Anušić iz Yad Vashema.

Stvari se mijenjaju

To je važna poruka, ali kako se ona može shvatiti u kontekstu Anušićeva vikanja "Za dom spremni", obrane tog pozdrava koji je kao dio ustaške nostalgije inkorporiran u Domovinski rat, kao i njegove poruke nakon Hipodroma da je to bilo "puno više od koncerta" i da će se "u ovom trenutku neke stvari nepovratno početi mijenjati u politici i društvu, kad govorimo o Hrvatskoj, o hrvatskoj svijesti i hrvatskom narodu".

Nakon čega je uslijedila eksplozija ustaštva, ustaških pozdrava, ustaške nostalgije, pjevanja Paveliću, izjednačavanja ustaštva i antifašizma, marširanja huligana s nacističkim pozdravom, skandiranja ZDS na tribinama, koncertima i demonstracijama, pozdravljanja ZDS u Hrvatskom saboru, ali i rušenja ustavnih, demokratskih, liberalnih, europskih, antifašističkih vrijednosti u hrvatskom društvu.

Sve to događa se pod pozdravom "Za dom spremni".

Izraelski genocid

Mnogi su danas "zavedeni zločinačkim ideologijama", čak i izraelski režim koji provodi genocid u Gazi i čiji premijer se nalazi na tjeralici Međunarodnog kaznenog suda.

A zločinačkim ideologijama zavedeni su i oni koji na Thompsonovim koncertima urlaju ZDS, koji vide da se Anušićeva stranka okreće prema desnici, koji misle da je ustaštvo dobilo pravo građanstva, kao i oni koji ustaštvo poistovjećuju s domoljubljem i izjednačuju s antifašizmom.

Naravno, i oni koji relativiziraju ustaške zločine, a onda se prijavljuju na natječaj na ravnatelja Spomen-područja Jasenovac.

Neke stvari, kako je Anušić i najavio, nepovratno su se počele mijenjati u hrvatskoj politici i hrvatskom društvu nakon Thompsonova koncerta kad se pola milijuna ljudi ujedinilo pod pozdravom "Za dom spremni".

Očistio imidž

Anušić je posjetio Yad Vashem da bi očistio imidž, ali i iskoristio priliku da izbjegne spomen ustaša i NDH, te da ustaše, nacizam i fašizam ubaci u isti koš s drugim totalitarnim ideologijama.

Sve to na tragu aktualne HDZ-ove politike relativiziranja ustaštva i izjednačavanja fašizma i antifašizma koja otvara prostor "zavođenju zločinačkim ideologijama".

Uostalom, mogao je Anušić iskoristiti priliku i testirati pozdrav ZDS u Yad Vashemu. Pa da vidi što će se dogoditi.