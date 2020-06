Ivan Đikić o greškama: Previše agresivno smo se reklamirali kao turistička destinacija

Ugledni znanstvenik komentirao je rad Stožera rekavši da "nije dovoljno fokusirao na opasnosti" te ne dijeli mišljenje da je virus oslabio. Smatra i da premalo ljudi testiramo, a da to pokazuju serološki testovi

<p>Otvorili smo granice prebrzo, preagresivno smo se promovirali kao turistička destinacija za sve, otvorili smo noćne klubove kao znak da je sve normalno. Dogodili su nam se izbori, u izborima svatko traži svoj interes. Stožer se nije dovoljno fokusirao na opasnosti koje su bile oko nas, komentirao je to u utorak naš ugledni znanstvenik <strong>Ivan Đikić </strong>za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ivan-djikic-o-stanju-s-epidemijom-koronavirusa-u-hrvatskoj---611240.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>Komentirao je činjenicu da je sadašnja zdravstvena slika bolesnika uglavnom blaga i da je malo pacijenata u bolnicama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Ivan Đikić o drugom valu korone</strong></p><p>- Prvo - asimptomatski se brzo širi, a druga opasnost je da ne pokazuje tropizam,to znači da ne napada samo jedan organ, na primjer pluća i respiratorni trakt kao što imamo kod gripe. Kod koronavirusa primarni izvor su šišmiši - kod njih je virus većinom u probavnom traktu i širi se preko usta i stolice. Osim što napada probavni trakt, napada jetru, bubrege, koštanu srž, živčane stanice, jedan od simptoma je gubitak njuha. Pogotovo malo znamo o kronicitetu, što će se dogoditi kod djece, kod asimptomatskih bolesnika, za šest mjeseci, za godinu dana, kako će imunološki sustav reagirati kad nam gripa dođe na jesen. Ali sve što govorimo ne treba se prezentirati u medijima kao panika i ogromna opasnost nego moramo reći - opasnost je ispred nas. Imamo sve mjere da možemo tu opasnost predvidjeti, savladati i svojim ponašanjem pobijediti virus zasigurno - rekao je Đikić. </p><p>Na pitanje je li sigurno da će do cjepiva uopće doći, odgovorio je da ništa nije sigurno. </p><p>- Ali imate 125 cjepiva koja su napravljena. 21 je u kliničkim ispitivanjima, tri u trećoj fazi, to su ogromni uspjesi u znanosti.</p><p>Očekivanja su da ćemo i u trećem i u šestom mjesecu sljedeće godine imati regularna odobrena cjepiva koja će biti sigurna i djelotvorna. Uvijek je rizik hoće li to cjepivo imati dugotrajni efekt - odgovorio je. </p><p>Komentirao je i mišljenje da je možda bolje preboljeti virus sad nego najesen ili na zimu.</p><p>- Takvo igranje s tim da je bolje preboljeti, to je švedski model, stvaranje kolektivnog imuniteta. Pogledajte živi eksperiment na Floridi, gdje smo se s tim igrali. 'Nije virus opasan, ajmo svi na plaže.' Danas vam je u Floridi nevjerojatna opasnost, zatvaraju se plaže, zatvaraju barovi i to je posljedica toga - rekao je i nastavio da su izjave da je virus oslabio u Hrvatskoj znanstveno neutemeljene. Na pitanje zašto su simptomi blaži, rekao je:</p><p>- Kad mi razgovaramo na metar i pol razdaljine u zatvorenom prostoru je viši, u otvorenom niži. Kad imate dvadeset virusa koji uđu u vas, naš imunološki sustav, sluznica to može blokirati. Kada imate 20.000 virusa, simptomi su brži, značajniji i to je jedina razlika.<br/> Na pitanje testiramo li premalo odgovorio je da su u Hrvatskoj najbolji pokazatelj da smo testirali malo serološki testovi. </p><p>- Oni pokazuju 80.000 zaraženih, genetski testovi pokazuju manje od 3000. To je nesrazmjer od 20 puta i više.</p>