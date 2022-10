Ivan Jakovčić pokazao svoju transformaciju: 'Dan kad Nina postaje Johnny The Sexy Man'

Bivši istarski župan, europarlamentarac i čelnik IDS-a Ivan Jakovčić još je prošle godine za 24sata rekao kako se prestao šišati i brijati od početka pandemije, a večeras je na Facebooku podijelio niz transformativnih fotografija u kojima je otkrio i svoje novo lice.

- Dan kada se Nina pretvara u Johnny The Sexy Man - napisao je uz fotografije na kojima izgleda kao pridruženi član metal benda.

No tu možemo vidjeti i nasmijanog Jakovčića, a potom i bivšeg župana s puno kraćom kosom. Ipak se nije odlučio potpuno ošišati na kratko, pa je veselo pozirao s novim stylingom.

Ovih je dana Jakovčić bio i u berbi maslina, a za razliku od Željka Keruma koji je tražio pomoć u berbi, Jakovčić nije tražio berače.

Nedavno je potvrdio Hini i da je prodao selo Sveti Juraj iznad Grožnjana, a kupac je Željko Miljanić, riječki poduzetnik, poznatiji kao osnivač stomatološke tvrtke Rident.

- Dugo se špekuliralo informacijom da li sam prodao selo Sveti Juraj ili nisam. Sada vam mogu rado potvrditi da sam prodao selo Sveti Juraj, i to je moja prva službena potvrda o tome, sve ostale objave do sada bile su obične spekulacije", kazao je Jakovčić iz Bruxellesa gdje se trenutačno nalazi. Dodao je kako ga veseli što je riječki poduzetnik Miljanić kupio selo dok on, kako je rekao "namjerava preseliti u Poreč i tamo živjeti te nastaviti s aktivnostima u poljoprivredi - rekao je.

U prilog tomu, Jakovčić je najavio kako će već iduće godine proizvesti prve ozbiljne količine vina i maslinovog ulja te izaći na tržite s tim proizvodima.

- Vjerujem da ću svoje vino predstaviti na sljedećoj Vinistri. Svi znaju da volim i jedno i drugo odnosno i vino i ulje, da sam puno napravio za Istru u tom segmentu, kako se osobno bavim time a sada će mi to biti glavni prioritet i posao. Uz to, vjerojatno jedan dio aktivnosti i interesa mog djelovanja bit će usmjereno u turizam ali ne na klasični već na onu granu koja je vezana uz vino i ulje i sve ono što istarska poljoprivreda i ruralna Istra može ponuditi - istaknuo je Ivan Jakovčić.

