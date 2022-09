'Foxy Lady dolazi mi svakoga dana na doručak i na večeru. Jede kao u Michelin restoranu'

Bivši istarski župan, europarlamentarac i čelnik IDS-a Ivan Jakovčić na imanju ima svoju čuvaricu. Riječ je o lisici koju je nazvao Foxy Lady, a koja mu dolazi svaki dan.

- Prvo je dolazila samo predvečer, jer je uvijek dobivala hranu, a sada dolazi i na doručak. Ponekad zna na večeru svratiti i dva puta, ako ogladni - kazao nam je Jakovčić.

Toliko se udomaćila da je, kaže Jakovčić, postala njegova čuvarica.

- Ona jede kao da u restoranu s tri Michelin zvjezdice - priča nam Jaković.

Otkrio nam je i što najviše voli.

- Jutros je dobila breskvice. Naravno da će se prijatelji životinja malo ljutiti na mene, jer to ne bi smjela jesti. To razumijem i sve znam, ali ne mogu odoljeti kad ona to tako jako voli. Dobije i kore sira, malo salame...Svega po malo - ističe.

Ima i dana kad njegova čuvarica ne dolazi sama.

- Ponekad dovede izgleda i partnera da se napravi važna ili da ga napravi malo ljubomornim i pokaže kako ima i mene, a ne samo njega - kroz smijeh priča Jakovčić.

Fotografije na kojima Foxy Lady spremno pozira u dvorištu, ali i na stolu podijelio je na društvenim mrežama.

