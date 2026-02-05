Obavijesti

News

Komentari 1
ZVONARSKA OBITELJ PLUS+

Ivan je naslijedio oca, a njega je sad zamijenila unuka: 'Zvoni se dvaput na dan i sve je digitalno'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 4 min
Ivan je naslijedio oca, a njega je sad zamijenila unuka: 'Zvoni se dvaput na dan i sve je digitalno'
Foto: Damir Špehar/PIXSELL

Prvo je pradjed Berkeš zvonio u kalvinskoj kršćanskoj crkvi u Velikoj Pisanici, potom djed Ivan, a sad ih je naslijedila unuka Nina Borovac

Admiral

Bio sam zvonar kalvinske kršćanske crkve pune 22 godine. U toj dužnosti naslijedio sam oca, a mene je naslijedila unuka Nina, rekao nam je Ivan Berkeš (77) zvani Janoš iz Velike Pisanice kraj Bjelovara. Počeo je zvoniti još prije nego što se oženio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!
'AKO NE ZNAŠ...'

Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!

Spisateljica je na Facebooku komentirala doček reprezentacija nakon Europskog prvenstva u rukometu i usporedila proslave Danske i Hrvatske.
Nova pravila za strane radnike: Morat će naučiti hrvatski jezik
VLADA MIJENJA ZAKON

Nova pravila za strane radnike: Morat će naučiti hrvatski jezik

Među ključnim novinama je uvođenje obveze učenja hrvatskog jezika za strane radnike, odnosno obveza polaganja ispita u razini A1.1 nakon godine dana boravka, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad
Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...

U trenutku početka postavljanja bine na trg, postojalo je i rješenje koje to dozvoljava. Nakon što je Vlada preuzela organizaciju dočeka, ono je obustavljeno iako se radilo o istoj svrsi za koju je izdano i istoj površini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026