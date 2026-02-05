Prvo je pradjed Berkeš zvonio u kalvinskoj kršćanskoj crkvi u Velikoj Pisanici, potom djed Ivan, a sad ih je naslijedila unuka Nina Borovac
ZVONARSKA OBITELJ PLUS+
Ivan je naslijedio oca, a njega je sad zamijenila unuka: 'Zvoni se dvaput na dan i sve je digitalno'
Bio sam zvonar kalvinske kršćanske crkve pune 22 godine. U toj dužnosti naslijedio sam oca, a mene je naslijedila unuka Nina, rekao nam je Ivan Berkeš (77) zvani Janoš iz Velike Pisanice kraj Bjelovara. Počeo je zvoniti još prije nego što se oženio.
