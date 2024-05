Ivan Malenica: 'Svoju karijeru nastavit ću u Hrvatskom saboru'

"Dok se ne konstituira Sabor i dok se Vlada ne izglasa u Hrvatskom saboru", rekao je Malenica u intervjuu za Novu TV, odgovarajući na pitanje koliko dugo ga još možemo zvati ministrom.

"Prije svega, odluku sam donio iz obiteljskih razloga i o tom sam razgovarao s predsjednikom Vlade koji je prihvatio moju odluku i dao mi potporu. Svoju karijeru nastavit ću u Hrvatskom saboru", dodao je Malenica.

Naveo je kako je mnogo napravljeno za vrijeme njegova mandata, istaknuvši kako je dao svoj maksimum u zadnjih pet godina. "Vrijeme za promjene", ustvrdio je.

Na pitanje koliko je bilo stresno gledati optužnice protiv kolega u Vladi, Malenica je poručio kako su pravosudna tijela radila neovisno te podsjetio da je u njegovom mandatu donesena nova strategija borbe protiv korupcije, izmijenjeno je niz procesnih zakona važnih za borbu protiv korupcije, ali i zakonodavni okvir koji se odnosi na zaštitu žena od nasilja.

Upitan je li htio nešto napraviti, a nije stigao, Malenica je rekao kako postoji veliki prostor da se napravi iskorak u području zemljišnih knjiga i jačanju povjerenja u njih.

"To smo pokušavali kroz brojne izmjene Zakona o zemljišnim knjigama i vjerujem da će moj nasljednik, tko god to bude, nastaviti raditi na tome", rekao je.

Upitan je li razgovarao s trenutnim ministrom gospodarstva i održivog razvoja Damirom Habijanom, za kojeg se nagađa da će preuzeti resor pravosuđa, Malenica je rekao kako se još ne zna tko će biti ministar pravosuđa i uprave i da je to na predsjedniku Vlade da odluči, no ocijenio je kako bi Habijan bio dobar izbor s obzirom na to da je pravnik i bio je aktivan u Saboru.

Budućem nasljedniku je savjetovao da nastavi "ovim tempom popravljati percepciju pravosuđa, to traži veliki angažman".

"Tko god da dođe, ima dobre temelje za nastavak", poručio je Malenica.