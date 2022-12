Ivan Paladina o sporoj obnovi na Banovini: 'Nema opuštanja, ali možemo biti optimistični'

Ministar Ivan Paladina komentirao je sporu obnovu na Banovini te nagađanja o odlasku s funkcije.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Premijer je potvrdio ono što sam rekao na Badnjak, njegova izjava je potpuno krivo protumačena i ne odnosi se na mene. Odnosi se na ono o čemu svi skupa govorimo već neko vrijeme. Tek kad budemo 100 gradilišta mjesečno započinjali, tada možemo biti zadovoljni. To već govorim 3-4 mjeseca, izjava premijera se odnosi na to, da taj dio obnove moramo ubrzati. U ovom trenutku se počinje dvadesetak gradilišta mjesečno, to nije ni približno dovoljno, a kada dođemo do brojke od 100 tad možemo biti zadovoljni - kazao je Paladina.

Rekao je i kako svatko treba dodati svoj doprinos unutar svoje nadležnosti.

- Mi smo do danas za područje Banovine donijeli više od 300 odluka za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća i gotovo 900 odluka za konstrukcijsku obnovu. Unutar naše nadležnosti smo obradili više od 40 posto zahtjeva za obnovu i samo da nastavimo ovom dinamikom, sve zahtjeve za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, novčanu pomoć i konstrukcijsku i nekonstrukcijsku obnovu ćemo obraditi za manje od šest mjeseci. Sve zahtjeve koje trenutno imamo ćemo obraditi u manje od godinu dana. Značajno smo unaprijedili regulativu što se tiče samoobnove i to daje rezultate, trenutno smo obradili više od 60 posto tih zahtjeva - rekao je.

Prve konstrukcijske obnove su završene kroz model samoobnove, a ministar tvrdi da je u posljednjih 4-5 mjeseci broj zahtjeva za samoobnovu porastao za više od 70 posto.

- Nema opuštanja, imamo 220 gradilišta koja su u fazi gradnje, 120 koja su u finalnoj fazi nabave i trebaju početi s gradnjom. Puno je posla, nema opuštanja, ali možemo biti optimistični - dodao je ministar.

Rekao je kako sa svima, pa i premijerom, redovito razgovara o obnovi i unaprjeđenju procesa.

- Ja redovito s premijerom i svima razgovaramo o svim aspektima obnove. Sve što imam reći govorim na našim internim sastancima, a ne u medijskom prostoru. Sve ove špekulacije neću komentirati - zaključio je.

Najčitaniji članci