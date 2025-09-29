Ivan Penava kaže da je na vlasti sazrio u odnosu na opoziciju. Ipak, u jednoj stvari je ostao isti

Ivan Penava napokon je odrastao.

Prije dvije godine, u svojoj 49. godini, ponašao se kao zaluđeni balavac dok je u opoziciji prosvjedovao protiv eutanazije svinja u slavonskim selima. Danas je pak, kao zreli 51-godišnjak, shvatio da se stranka na vlasti ipak mora baviti suzbijanjem afričke svinjske kuge.

"Sad sam dvije godine stariji", objasnio je predsjednik Domovinskog pokreta u prošlotjednom intervjuu na Novoj TV, komentirajući svoju naprasnu promjenu stava u vezi ubijanja svinja. "Vlast i oporba, nije ista pozicija. To je istina, ali ciljevi su isti".

A ti ciljevi se svode na osvajanje i zadržavanje vlasti, pa makar put prema tim ciljevima bio ispunjen kontradikcijama, licemjerjem, vrludanjem i obmanama. Kao i djetinjastim objašnjenjima.

Stariji i pametniji?

Penava je danas dvije godine stariji, vjerojatno je želio reći i pametniji, što je fascinantna spoznaja i epohalni obrat kojeg donosi milenijski iskorak iz četvrtog u peto desetljeće života.

Možda je to ona famozna kriza srednjih godina o kojoj svi govore? Ono kad si u oporbi protiv eutanazije svinja, a na vlasti si odgovoran za provedbu eutanazije.

Neki u toj stereotipnoj krizi srednjih godina posežu za bijesnim autima i hipsterskom odjećom, dok je Penava svoju krizu manifestirao izdajom političkih principa.

A sve to zbog ostvarenja "istih ciljeva".

Penavino naglo odrastanje nije se, međutim, manifestiralo samo na promjeni stava o eutanaziji svinja zbog epidemije afričke svinjske kuge.

U Plenkovićevu krilu

On je prošle godine, valjda kao zaluđeni nezreli šmrkavac, uskočio u krilo Andreju Plenkoviću kojeg je njegova stranka teško optuživala i vrijeđala, pa i zbog navodnog komplota sa Srbima oko svinjske kuge, protiv Plenkovića je podnosila kaznene prijave i optuživala da radi za Bruxelles, dok se Penava istodobno uvlačio pod skute predsjednika Zorana Milanovića.

Bilo je to značajno Penavino odrastanje. Gotovo preko noći.

I žestoka kriza srednjih godina.

Penavino objašnjenje o sazrijevanju u zadnje dvije godine spektakularno je koliko i infantilno, premda mu se mora priznati dosljednost u jednoj stvari: i na vlasti, kao što je to činio u oporbi, optužuje Srbe, huška protiv Srba i gradi političku platformu na antisrpskoj propagandi.

Tu Penava nije pokazao znakove odrastanja ni sazrijevanja.

Svejedno, Penava utjehu može pronaći i u drugim slučajevima "naglog odrastanja" ili "političkog sazrijevanja".

Milanovićevo odrastanje

Recimo, Zoran Milanović je s pozicije lidera SDP-a, stožerne stranka hrvatske ljevice, doskočio u poziciju favorita nacionalističke i suverenističke desnice koji huška protiv Bruxellesa, Europske unije, SAD-a, NATO saveza, haških presuda, pandemije...

Ivanu Vrdoljaku - sjećate se njega? - trebala je samo jedna noć da slomi stranku i iz antihadezeovske opozicije prometne se u ključni oslonac Plenkovićeve pozicije.

Plenkijevo vrludanje

A i Plenković je prolazio svoje krize: od šatoraša, stožeraša i Zlatka Hasanbegovića došao je do Milorada Pupovca i oporbenih žetončića iz ljevičarskog talona, da bi se sada ponovno vratio u zagrljaj tvrde desnice i otvorio rat s "histeričnom ljevicom".

Primjerice, kao zastupnik Europskog parlamenta rušio je šefa stranke Tomislava Karamarka, da bi kao šef HDZ-a izbacio, degradirao ili marginalizirao sve koji su rušili njega. Valjda je i to bio rezultat njegova političkog odrastanja.

I on je također, kao i Penava, otkrio razlike između opozicije i vlasti: u opoziciji HDZ ruši vlast svim dostupnim sredstvima, pa i podrškom jurišnicima na Banske dvore, a na vlasti se distancira od radikala i pučista i uvaljuje do grla u korupciju.

Duge dvije godine

I Plenković bi to isto proglasio odrastanjem i političkim sazrijevanjem. U odsudnom trenutku političkog opstanka uhvatio se onih koje je optuživao da inspiriraju ili makar amnestiraju atentatora na Banske dvore, baš kao što se Penava zakačio za onoga protiv koga je huškao.

Ali eto, Ivan Penava naveliko objavljuje kako je sada "dvije godine stariji". Što znači da nas još čekaju neizvjesne dvije godine u kojima ćemo pratiti novo sazrijevanje Ivana Penave.