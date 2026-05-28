Ivan Penava konačno je uspio. Postao je najnepopularniji političar. Gori i od Plenkovića.

"Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, najpopularniji je političar, ljudi mu vjeruju i to je tako".

Ispalio je to Stipe Mlinarić Ćipe, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, u siječnju 2023. godine, pozivajući se na rezultate jednog televizijskog istraživanja o popularnosti političara.

Nije Penava ni tada bio najpopularniji, zaostajao je za Zoranom Milanovićem, ali Mlinariću Ćipi ta sitnica nije smetala u nastojanju da uzdigne svog stranačkog predsjednika na pijedestal političke slave.

Premotajmo film tri godine unaprijed i zaustavimo se na ovom tjednu, krajem svibnja 2026. godine. Kada istraživanje Crobarometra za Novu TV otkriva da je Ivan Penava zauzeo prvo mjesto na listi najnepopularnijih političara u Hrvatskoj.

"Ljudi mu više ne vjeruju i to je tako."

Koga je smijenio?

Ali ima nešto još bolje od toga: koga je Penava zamijenio na čelu te liste?

Milorada Pupovca, upravo onog političara protiv kojeg je Penava huškao, s kojim je ratovao, čije je micanje iz vladajuće koalicije ultimativno zahtijevao u pregovorima s HDZ-om nakon parlamentarnih izbora 2024. godine.

Ispada, dakle, da je Penava maknuo Pupovca kako bi zauzeo njegovo mjesto na listi najomraženijih političara.

Pupovac je na čelu te liste bio i zahvaljujući širenju antisrpske i antimanjinske histerije u krugovima političke desnice, buđenju nacionalizma, ustaštva i fašizma, promociji ZDS-a i zavijanju Hrvatske u ideološko crnilo.

A sad, kad je to crnilo i službeno došlo na vlast, dapače, kad se razlilo po čitavoj Hrvatskoj uz blagoslov Andreja Plenkovića i sekundiranje Domovinskog pokreta, na čelo liste najnepopularnijih političara zasjeo je upravo nositelj tog crnila, Ivan Penava.

Što se dogodilo?

O tome danas Stipo Mlinarić Ćipe ne govori, ne objašnjava što se dogodilo da Penavom ili s Hrvatima da je od (drugog) najpopularnijeg političara došao do titule najnepopularnijeg.

Nepopularnijeg čak i od premijera Andreja Plenkovića.

Od 2023. godine kad je Penava bio lider desničarske oporbene stranke koja je podizala optužnice protiv Plenkovića i ratovala protiv HDZ-ove vlade, do danas kad je Penava postojani koalicijski partner vladajućeg HDZ-a, promijenila se Penavina uloga, pozicija i percepcija.

On je postao ono protiv čega se borio. Postao je dio vlasti koju Hrvati već godinama preziru. Postao je prvi suradnik drugog najnepopularnijeg političara. Postao je izdajnik tvrde desnice, u HDZ-u i izvan njega. Izgubio je svoj Vukovar, praćen optužbama i aferama.

Crvena krpa

A postao je i crvena krpa pred očima liberalne ljevice.

Mora da je Penava zaista značajan da ga ljudi toliko hejtaju.

No jesu li to isti ljudi koji su godinama stavljali Pupovca na čelo liste nepopularnih političara, čak i onda kad se povukao iz Hrvatskog sabora i s medijske scene? Ili je ovo sad drugih 64 posto ispitanika koji upiru prstom u Penavu? Predstavnika potpuno drugog ideološkog i svjetonazorskog sklopa.

A opet, što je povezivalo Pupovca i Penavu? Obojica su držala HDZ na vlasti.

Uzda se u ostatak

Pupovac je bio meta desničarskog huškanja, a zamijenio ga je nositelj tog huškanja. Penava pokušava nekako zadržati status Domovinskog pokreta kod birača, udarajući o desničarske strune, istražujući Bleiburg, obračunavajući se s komunistima i njihovim zločinima, i možda će time doprijeti do onih 35 posto Hrvata koji ga još ne preziru.

Ali izbijanje Penave na čelo liste omraženih političara u eri jačanja upravo onih tendencija kojima se Domovinski pokret hrani i na kojima godinama parazitira u svom usponu na vlast, može značiti i da je hrvatsko društvo pronašlo imunološki odgovor na pogubne trendove.

Izgleda kao da se društvo obnavlja.